İşe alımlarda yapay zekâ dönemi

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VERİYİ her zamankinden daha hızlı bir şekilde toplamayı ve analiz etmeyi sağladığı için daha hızlı kararlar almada rol oynayan yapay zekâ, insan kaynaklarının işe alım süreçlerinin de odağına yerleşti. Halihazırda işe alım, eğitim ve çalışan destek programları gibi uygulamalarda kullanılmaya başlanan yapay zekânın, performans ve ücret konularında da birçok yenilik getirmesi bekleniyor.

Dünya genelinde yapılan birçok araştırmadan çıkan ortak sonuç da yapay zekânın, işe alım uzmanlarının rolünü ‘stratejik bir yetenek avcısına dönüştürdüğü’ yönünde... Önde gelen yetenek platformlarının araştırmalarına göre, bugün bile işe alım uzmanları, zamanlarının yüzde 45 ila yüzde 55’ini adayların profillerini manuel olarak taramakla geçiriyor. Ancak bu sürece yapay zekâ dahil edildiğinde, insan kaynakları uzmanlarının yüzde 75’inin iş yükünün hafiflediği tespit edildi. Aynı araştırma, yapay zekânın işe başvuran kişi işe iş arasındaki uyumu daha iyi tespit ettiğini; işe alım kararında oluşan önyargıyı azalttığını; böylece işe alım uzmanlarının verimliliğini iki kat artırdığını da ortaya koydu.

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CV’LERE BAKIYOR

Birçok başka araştırma da bu verileri destekler nitelikte. İşe alım şirketi Hays Ireland tarafından yapılan araştırmaya göre, artık işletmelerin yarısından fazlası (yüzde 54’ü) işe alım süreçlerinde yapay zekâ aracılığıyla adaylar hakkında bilgi ediniyor. İşverenlerin üçte birinin ise halihazırda işyerinde yapay zekâ kullandığını ortaya koyan bu araştırma, firmaların yüzde 14’ünün bu teknolojiyi iş başvurularını değerlendirmek için kullandığını gösterdi. Bu, iş tanımına göre en uygun adayların filtrelenmesi, CV’lerin taranması veya iş adaylarının puanlanması şeklinde kendini gösteriyor.

Aynı şekilde adayların da CV’lerini çeşitli iş ilanlarına göre uyarlamak için yapay zekâyı kullanıyor. Araştırma, 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 32’sinin bir iş başvurusunu tamamlamak için yapay zekâyı kullandığını, buna karşılık 50 yaş üstü kişilerde bu oranın yalnızca yüzde 18 olduğunu gösterdi.

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TEREDDÜTLER DE VAR

Yapay zekânın insan kaynaklarının işe alım süreçlerindeki rolü son dönemde artsa da buna yönelik endişeler de mevcut...

Araştırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Hays Ireland Genel Müdürü Maureen Lynch, bazı profesyonellerin, mevcut veya gelecekteki işverenlerinin açık onayı olmadan yapay zekâ araçlarını kullanmakta tereddüt ettiğini; bu tereddütlerin genellikle yapay zekânın yanlış bilgi üreteceğine yönelik endişelerden kaynaklandığına dikkat çekti. Lynch, “Kuruluşlar yapay zekâ araçları konusunda daha rahat hale geldikçe ve yapay zekânın işyerine entegrasyonunu kolaylaştıran net politikalar uyguladıkça, yapay zekâ araçlarının işyerinde kullanımı da muhtemelen artacaktır. Yapay zekâ araçları, hem çalışanları hem de işverenleri etkileyen, işyerinde öncü bir yenilik olmaya devam ediyor. Kuruluşların yapay zekâ araçlarının kullanımını artırmasını, bir yandan yüz yüze görüşmeler sunmaya devam ederken işe alım sürecine daha fazla verimlilik ve yenilik getirmesini bekliyoruz” dedi.

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“İŞLETMELER YAPAY ZEKÂ İLE DEVRİM YAPIYOR’





Mehmet Ali Akarca

Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojileri şirketlerinden KoçSistem, insan kaynakları yapay zekâ uygulaması KoçSistem Artificial Intelligence (KAI)’yi hayata geçirdi. KoçSistem’in uzman ekipleri tarafından oluşturulan KAI, insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra tüm şirket içi süreçlerde aktif görev alacak. İlk aşamada şirket içi aktif edilen KAI, yakında tüm kurumların hizmetine sunulacak.

“İşletmeler yapay zekâ ile adeta devrim yaratıyor, kullanıcı deneyimi odaklı ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Bunu üretken yapay zekâ teknolojisine borçluyuz” diyen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, ”Yeni nesil yapay zekâ sohbet robotları yalnızca tahmin etmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok alandaki karmaşık sorunları da çözebiliyor. Üretken yapay zekâyı benimseme yolculuğu henüz başlangıç aşamasında olsa da giderek daha fazla şirket, iç süreçlerini ve müşteri ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak uyarlayarak kullanıcı deneyimini özelleştirmek için büyük çaba sarf ediyor. Biz de tüm bu uzmanlıkları kendi bünyesinde barındıran Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak önce kendi iş süreçlerimiz için KAI’yi tasarladık. KAI, çalışma arkadaşlarımızın her soru ve sorununa çözüm bulmaya çalışıyor, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor” ifadelerini kullanıyor.

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DİJİTAL İŞ ARKADAŞI





Asena Akbalcılar Aşkın

Kullanım oranı artıkça öğrenmeye ve gelişmeye devam eden yapay zekâ uygulaması KAI ile çalışan deneyimini iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirten KoçSistem İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Asena Akbalcılar Aşkın, şunları söylüyor: “KAI, bir sohbet robotundan farklı olarak (chatbot) jenerik cevaplar vermeyen; sürekli öğrenen ve kişisel deneyim sunan bir yapay zekâ uygulaması. Bununla birlikte, tek bir uygulama üzerinde tüm modüller aynı platformda yer alıyor. Bu da KAI’yi şirketimizin özgün ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edebilen bir dijital iş arkadaşı yapıyor. KAI’nin, ilk aşamada, çalışma arkadaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran şirket içi platformlarla entegrasyonu tamamlandı. İkinci aşamada KAI, özellikle liderlik deneyimine odaklanarak ekiplerle ilgili bilgi ve yönlendirmelerde derinleşecek, ekip yönetimi ve çalışan deneyiminde liderlerimize yol gösterici olacak.”

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HIZ VE MALİYET AVANTAJI SAĞLAR





Erkan Yeniçare

Yeni nesil işe alım platformu Vinter, yapay zekâ ile hız ve maliyet avantajı sağlandığına dikkat çekiyor. Vinter, adayı sorulara verdiği yanıtlar ve pozisyona uygunluğu temelinde değerlendirip puanlıyor. Gelişmiş yapay zekâ, adayın yetkinliklerini tüm detaylarıyla analiz edip, işe alım uzmanlarının kararlarına öngörü sunuyor. Vinter Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yeniçare, işe alım dünyasında yeni bir oluşum hedeflediklerini belirterek, “Asenkroninsan kaynakları yazılım pazarının 2028 yılına kadar 7.2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Gartner araştırmasına göre, İK yöneticilerinin yüzde 47’si 2023 yatırım bütçelerini İK teknolojilerine ayırmayı planlıyor. Bir şirketteki işe alım personelinin adayla ilk görüşmesinden adaya teklif sunmasına kadar geçen ortalama süre 36 iş günü ve bu sürecin şirkete maliyeti 4 bin 700 dolar. Vinter ile 9 kat daha hızlı işe alım ve yüzde 80 maliyet tasarrufu sağlanması mümkün” diyor.

İŞLERİN YÜZDE 80’İNİ ETKİLEYECEK

TÜRKİYE’DE de son bir yılda yapılan birçok webinarda, yapay zekânın işe alım sürecindeki etkisi masaya yatırılmış;bu teknoloji sayesinde işe alım uzmanlarının verimliliğinin arttığı, maliyet baskısının da azaldığı ortaya konmuştu. ‘İnsan Kaynakları Uygulamalarında Yapay Zekâ Dönüşümü’ başlıklı bir webinarda şu veriler öne çıkmıştı:

Şirketlerin yüzde 37’si yapay zekâyı kullanıyor ancak kabiliyetlerinden çok az faydalanıyorlar.

Yapay zekâyı kullanan şirketlerin yüzde 72’si yapay zekânın işlerini kolaylaştıracağını söylüyor.

Mevcut işlerin yüzde 80’i üretken yapay zekâdan etkilenecek.

Mevcut işlerin yüzde 19’u kapsamındaki görevlerin en az yüzde 50’si yapay zekâdan etkilenecek.