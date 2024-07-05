İş hayatı ve öğrencilik arasındaki köprü: Stajlar

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Gençlerin mesleki yollarında nasıl bir rota izleyebilecekleriyle ilgili düşüncelerini aktaran Loras Holding CEO’su Mehmet Sever Kalkan, “Her şey yola çıkma ile başlar. Göç ile bir medeniyet, fikir ile bir teknoloji, yetenek ve bu yeteneğin şirketler tarafından keşfi ile kariyeriniz başlar. Yeteneklerimiz, istihdam alanlarımız ve işverenler farklılaştığı için, yola çıkarken ne yapılması gerektiği de birçoğumuza göre farklıdır. Ancak, insanların benzer yola çıkma hikayeleri vardır” diyor.

Özellikle yeni mezunların iş bulma süreçlerinin zorluğuna dikkat çeken Kalkan, “Bu zorluk bir süre sonra yerini umutsuzluğa bırakabilir. Ve kaybettiğimiz özgüvenimizle, yeteneklerimizin ön planda olmadığı bir yerde iş hayatına dahil oluruz” diyor ve gençlere şu tavsiyeleri veriyor:

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STK’LAR NETWORK YUVASI

“Bilinenin aksine kariyerimiz mezun olduktan sonra başlamaz. Öğrencilik yılları güçlü bir kariyer için çok önemlidir. İş hayatı ile öğrenciliğiniz arasında kuracağınız köprünün bir ayağı olarak staj iyi bir adım olacaktır. Bu nedenle, çalışmak istediğiniz alana en yakın departmanlarda veya hedefiniz olan şirkete en yakın sektörde staj yapmanız faydalı olacaktır. Ki daha önce staj yaptığı yerlerden iş teklifi alan öğrencilerin sayısı az değildir. Veya bir şirkete yetiştirilmek üzere birisi alınacaksa, bu sektöre en yakın şirketlerde staj yapanlardan seçilmektedir. Dolayısıyla, CV’mde yazsın diye staj yapmamak gerekir. Mezunları veya iş dünyası aktörlerini barındıran dernek veya vakıflarda aktif roller üstlenmek bir network kazanma yuvasıdır. Bu gruplarda, özel sektörde veya kamuda çalışan güçlü profillerle arkadaşlıklar edinmeniz oldukça önemlidir. Çaba göstererek bu zincir halkasının bir parçası olmak, yola çıkarken size sağlanabilecek en büyük faydadır.”

“Zamanı kendi gelişimimize yönelik iyi değerlendirsek de güçlü bir network ile mezun olsak da çalışmak istediğimiz alanlarda istihdam fırsatları karşımıza uzun bir dönem çıkmayabilir” diyen Kalkan şunları söylüyor: “Bu durumda, kariyer hedefinizin, yetenekleriniz için en uygun yer olup olmadığını bilmediğimiz için vakit kaybetmeden alternatif alanlar veya asıl hedefe en yakın meslekleri değerlendirmeye almamız gerekiyor. Örneğin, İK veya finans alanında çalışmak istiyorsunuz, ancak bir türlü ilan açılmıyor veya başvurmanıza rağmen sizi görüşmelere çağırmıyorlar. O halde, muhasebe veya veri giriş elemanı gibi pozisyonlara başvurup bu alanlarda yeteneklerinizi keşfederek onu parlatabileceğiniz alanlara geçiş yapma şansını yakalayabilirsiniz.”

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Meslek seçimi nasıl yapılmalı?

Mehmet Sever Kalkan, meslek seçimi noktasında önemli tavsiyelerde bulundu: “Hangi mesleği seçeceğimiz konusu oldukça kritiktir. Çoğumuz mesleklerin yanlış bilinenlerine veya cazibesine kapılarak tercih yapmaktayız. Örneğin, insan kaynakları alanında çalışmak isteyenler işe alım, performans değerlendirme, ücret ve yan haklar yönetimi, işveren markası gibi kulağa hoş gelen kavramlar karşısında İK’da çalışmaya heves edebiliyor. Ama yetkinlikleriniz arasında bunlar yoksa, bu sizin için iyi bir kariyer yolu olmayabilir. Veya çalıştığınız alan size yetmeyebilir.

Deneyiminiz sırasında bu durumu fark ettiğiniz anda, yetkinliklerinizin yeteneğinizi parlatacağı alanlara geçiş yapmakta gecikmemelisiniz. İK’da çalışırken satış ve organizasyon yeteneğimin olduğu fark edildiği için satış ve bazı destek hizmetlerinde de yöneticilik yaptım. Böylelikle de İK dışında satış, pazarlama, idari işler, IT gibi alanları da yöneterek kariyer hedefime doğru bir kapı aralama fırsatı yakaladım.

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Yolculuğunuzda kendinize şunu sormanız gerekir: Çalışmak istediğiniz alanda kalmak mı istiyorsunuz yoksa daha ileriye giderek üst stratejiyi yönetmek mi istiyorsunuz? Aslında üst stratejiyi yönetmek hepimizin isteyebileceği bir şey. Ancak, yeteneklerimizin ve limitlerimizin farkında olmadan yapılan sıçramalar, bu yolculukta tehlikeli olabilir. Yetemediğinizi veya başaramadığınızı düşündüğünüzde, özgüveniniz de kaybolabilir. Beklentilerinizi de yükselttiğiniz için, artık geriye dönülemez bir ruh haline girebilir ve uzun süre bunun zararlarını görebilirsiniz.

Üst stratejiyi yönetme isteğinde kararlıysanız da eksiklerinizi tespit etmeniz ve bazı aksiyonlar almanız gerekecektir. Örneğin, finans ve muhasebe alanında da yeterli olmadığınızı düşünüyorsanız, iyi bir MBA programına katılabilirsiniz. Bu programa ayrılan zamanın ve harcanan çabanın kıymetini, edinilen birikimin kariyer yolunuzda sizi nasıl destekleyeceğini gördüğünüzde, kararınızın ne kadar doğru olduğunu anlıyor olacaksınız.”