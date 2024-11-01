İş dünyasında ‘yetenek’ savaşı

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Artan işe alım maliyetleri ve kalifiye personel bulma sıkıntısı şirketleri, elindeki nitelikli çalışanı tutma ve yeni yetenekleri kazanmak için ‘yetenek yönetimi’ stratejileri uygulamaya itiyor. Bu durum yapılan araştırmalara da yansıyor. İnsan kaynakları yönetimi şirketi Kronos tarafından yürütülen bir araştırmaya göre İK liderlerinin yüzde 87’si çalışanı elde tutma konusuna öncelik veriyor. İşe alım noktasında adaylar ise artık sadece maaşlar ve zam oranlarına göre karar vermiyor. Yeni dönemde yetenekler; kendi özel alanlarının olmasına, şirketin kendisine değer verdiğini hissetmeye ve sunulan diğer yan haklara önem vermeye başladı.

İLK SIRADA MAAŞ VAR

Araştıma şirketi Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli de yaşanan bu durumu doğrulayarak, “Hazırladığımız 2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu’nda, ‘Bir şirketi çekici kılan şey nedir’ diye sorulduğunda ilk sırada ‘rekabetçi maaş ve yan haklar sunmak’ yanıtı alındı. İkinci sıradaysa ‘kariyerde ilerleme fırsatları sunmak ’geldi. Yani yetenekler kendilerini kariyer yolculuğunda destekleyen şirketlerde çalışmak istiyor. Bu bağlamda işverenler 2023 yılında yüzde 52 oranında eğitim konulu yan haklar sunarken bu rakam 2024’te yüzde 54 oranına çıktı. Yeteneklerin yüzde 77’si daha iyi maaş ve iyi koşullar nedeniyle işten ayrılabiliyor” dedi.

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YENİ NESİL İÇİN ESNEK ÇALIŞMA

Şirketlerin bu kapsamda çalışanların mutluluğu ve bağlılığını artırmak için attığı adımlardan biri de çalışanlarının kariyer hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla eğitim ve gelişim programları sunmak. Bu programlar, mentörlük, liderlik eğitimleri ve iş başında eğitim gibi çeşitli yöntemleri içeriyor. Çalışanlar, bu sayede kendilerini geliştirme fırsatı bularak, şirketle daha güçlü bir bağ kuruyor. Pandemi sonrası dönemde ise esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçenekleri, çalışanların iş-yaşam dengelerini korumalarına yardımcı oldu. Şirketler, bu tür esneklikler sunarak, çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bu strateji, özellikle genç nesil çalışanlar arasında cazip bir avantaj olarak öne çıktı.

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YAN HAK TAKTİĞİ UYGULANIYOR

Etkin bir performans yönetimi süreci de çalışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamakta önemli bir rol oynuyor. Şirketler, düzenli geri bildirimler vererek, çalışanların gelişim alanlarını belirleyip, başarılı oldukları noktaları pekiştiriyor. Şirketler, sağlık sigortası, emeklilik planları, prim ve diğer avantajlarla da çalışanlarının finansal güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atıyor. Pozitif bir kurumsal kültür, çalışan bağlılığını artıran bir diğer önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Firmalar, çeşitliliği teşvik eden, açık iletişime dayalı ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturarak, çalışanlarının kendilerini ait hissetmelerini sağlıyor.

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HEDEF POTANSİYELİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK





Alarko Holding İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı Pınar Yamaner şirket olarak, yetenek yönetimi stratejileriyle, çalışanlarının yetkinliklerini ve performanslarını değerlendirerek, potansiyel gelişim alanlarını belirlediklerini söyledi. Yamaner, “Yetenek yönetimine dair geliştirdiğimiz stratejiler arasında rekabetçi maaş politikaları ve yan haklar önemli bir yer tutuyor. Esnek çalışma modelleri, iş-yaşam dengesini destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor ve çalışanlarımızın iş tatmini açısından büyük önem taşıyor. Esnek çalışma saatleri, hibrit çalışma gibi uygulamalarla çalışanlarımıza daha verimli bir çalışma ortamı sunuyoruz” dedi. Yamaner, deneyimli çalışanları elde tutmak için geliştirdikleri bu çok yönlü stratejilerin, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı ve aynı zamanda kurumsal bilgi birikimini yeni nesillere aktarmayı hedeflediklerini anlattı.

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GENÇLERİN EĞİTİMİNE KATKI





Ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren FLO Grup da bu kapsamda çalışmalar üreten şirketlerden bir diğeri. 15 bin doğrudan, 70 bin dolaylı istihdam sağlayarak 28 milyon müşteriye hitap ettiklerini söyleyen Flo Grup CEO’su Yenal Gökyıldırım, şirket olarak gençlerin ve kadınların istihdama eşit katılmaları noktasında bir strateji uyguladıklarını söyledi. Yenal Gökyıldırım’ın verdiği bilgiye göre şirket ‘Alfa kuşağı’ olarak adlandırılan gençler için özel bir program hazırladı. Gökyıldırım, genç çalışanların günlük ve hatta saatlik programlar yaparak çalıştığını, böylece eğitimlerine katkı sağladıklarını ifade etti.

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ADAYLARIN GÖZÜ GLOBAL ŞİRKETLERDE

FutureBright Research ve GeneX Corporate işbirliğiyle, hem yetenekleri hem de insan kaynakları yöneticilerini dinleyerek yapılan niteliksel araştırmaya göre, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri yetenekleri bulmak ve elde tutmak açısından gittikçe daha çok zorlarken, yeteneklerin yurtiçi kariyer seçeneklerini de biçimlendiriyor. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, yetenekler Türkiye’de kalmayı tercih etseler bile, kendilerine daha sonra yurtdışının kapısını açacak seçeneklere, başka bir deyişle global ve çok uluslu şirketler ile faaliyetleri uluslararası alana yayılmış yerli şirketlere öncelik veriyorlar.

YENİ KRİZ YETENEK KITLIĞI

İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, “2023 Türkiye C-Suite Stratejik İnsan Kaynakları Araştırması”nın sonuçlarına göre ise jeopolitik istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve yetenek kıtlığı insan kaynakları gündemini derinden etkiliyor. Firmaların yüzde 76’sı önümüzdeki 2 yılda bir yetenek açığı oluşacağını öngörüyor. Yetenek açığının daha çok bilgi teknolojileri, mühendislik ve veri analizi/iş zekâsı kollarında olacağı düşünülüyor. Firmalar beceri açığını belirlemek için yönetici görüşü ve değerlendirme merkezi uygulamalarına başvuruyor. Yetenek ihtiyacını karşılamak için ise kritik becerilere sahip çalışanları elde tutmak ve çalışanlara yeni beceriler kazandırmak konusunda çalışmalar yapıyor.

ÖZEL GÜN İZİNLERİNDE KAPSAM GENİŞLİYOR





İş ve özel hayat dengesi konusunda talebin daha da görünür hale geldiğini belirten Ufuk Gedikli, “İşverenler resmi tatiller dışında özel gün izni, karne izni, doğum günü izni, regl izni, hatta evcil hayvan sahibi olanlar için veteriner kontrol izni gibi özgür zaman dilimlerini yan hak olarak sunarak, yeteneklerin özel hayatına da vakit ayırmalarına ve dinlenmelerine fırsat veriyor. Bu gibi yenilikler yeteneklerin şirketlere bağlılığını ve motivasyonunu artırırken, uzun süre aynı şirkette çalışmasını da destekliyor. Bu da sürdürülebilir bir çalışma yaşamının anahtar unsurlarından biri olarak öne çıkıyor” dedi.