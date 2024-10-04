İş dünyasında ünvan karmaşası

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Çalışanların iş tanımları ve sorumlulukları net olmadığı için, ünvanlar sadece prestij aracı olarak kullanılmaya başlandı. Şirketlerin çalışanlarını motive etmek için ünvanları maaş yerine kullanması, iş dünyasında bir “ünvan enflasyonu” yaratıyor. Müdür, direktör gibi yönetici ünvanlarına sahip birçok çalışanın yönetsel sorumluluğu olmaması, bu sorunun giderek büyümesine neden oluyor ve iş verimliliğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, çalışanlar ünvanlarıyla uyumsuz görev tanımları ve maaş politikasıyla karşılaştıklarında, işyerinde memnuniyetsizlik ve motivasyon kaybı yaşayabiliyorlar.

Jilda Bal

NET BİR TANIM YAPILMALI

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Dünya geneline baktığımızda da ünvanların net tanımlanması ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmesi, çalışanların motivasyonunu ve performansını doğrudan etkilediğini görebiliyoruz. Farklı ülkelerde bu alanda çalışmalar gittiçe artıyor, örneğin İngiltere’de Chartered Management Institute (CMI) tarafından yapılan araştırmalar, şirketlerin ünvan hiyerarşisini düzenleyerek organizasyonel belirsizliği ortadan kaldırdığını gösteriyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği’nde, ABD ve Kanada’da şirketler ünvanlar arasındaki farkları netleştirerek çalışanların sorumluluklarını ve rollerini daha iyi tanımlıyor. Türkiye’de de PwC’nin 2023 raporuna göre, çalışanların yüzde 65’i ünvanların görev tanımlarıyla uyumlu olmadığını düşünüyor. Bu nedenle, net bir ünvan tanımı hem çalışan motivasyonu hem de şirket verimliliği açısından büyük önem taşıyor.

ŞİRKETLERE DE ZARAR VERİYOR

Gilda&Partners İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması’nın kurucusu Jilda Bal, iş dünyasındaki ünvan karmaşasının ciddi bir problem olduğunu vurguluyor. Jilda Bal, “Ünvanların sadece bir prestij aracı olarak kullanılması, uzun vadede hem çalışanların hem de şirketlerin zararına olur. Şirketlerin, çalışanlarına verdikleri ünvanlarla birlikte sorumlulukları net bir şekilde tanımlamaları gerekiyor. Ayrıca, ünvanla birlikte doğru orantılı maaş politikası, işlevsel bir görev tanımı ve hak edilen değerlerle birlikte düşünülmesi gerekir. Bu şekilde, iş dünyasında verimlilik ve memnuniyet artar. Aksi takdirde yönetsel özelliği olmayan bir sürü müdür ve direktör yaratmış oluruz” diyor.