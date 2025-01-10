İnsana Değer Ödülleri sahiplerini buldu

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ŞİMDİ ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 53 yıldır faaliyet gösteren PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) insan kaynakları alanındaki insan odaklı, yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak, örnek teşkil eden çalışmaları iş dünyasına kazandırmak amacıyla düzenlediği İnsana Değer Ödülleri 16’ncı kez sahiplerini buldu.

‘YARIŞMANIN KAYBEDENİ YOK’

Ödül töreninde konuşan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, 16 yıldır kesintisiz sürdürülen ödül programı sayesinde, çalışma hayatında insan odaklı uygulamaların yıllar içindeki yaygınlaştığını dile getirdi. “Ödüllerimize yıllar içinde artan ilgi ve başvuru sayısındaki artış da insan odaklı uygulamaların ülkemizde yaygınlaştığının bir başka göstergesi” diyen Firuzbay, “Elbette bu ilgide çatı derneğimiz EAPM tarafından Avrupa’da tanınan tek ödül olmasının etkisi olduğu gibi, ödülümüze değer katan çok kıymetli jüri üyelerimizin de etkisi çok büyük. Metodolojiyi oluşturan Arge Danışmanlık ve değerlendirme süreci ile saha araştırmalarında katkısı büyük olan PwC’nin de tabii ki önemli bir payı var bu güvende. Ödül programımızın aslında kaybedeni yok. Bu gece bu salonda olan, ödüle başvuran herkes sürecin başından itibaren öğrendikleriyle birer kazanan. Atamızın bize miras bıraktığı en önemli değerlerden biri, insanı her şeyin merkezine koymaktır. Biz de bu mirası geleceğe taşımayı görev biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘ŞİRKETLERİ BÜYÜTEN İK’DIR’

İnsan kaynakları mesleğine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, şunları söyledi: “Türkiye’de 2.5 milyon KOBİ var. Türkiye’deki toplam 520 bin muhasebecinin 490 bini KOBİ’lerde çalışıyor. KOBİ’lerde çalışan insan kaynakları profesyonellerinin sayısı ise yalnızca 37 bin. Bu tablo Türkiye’de İK mesleğine verilen değeri ortaya koyuyor. KOBİ’lerin büyümekte zorluk çekiyor olmalarında bunun etkisi çok büyük. Halbuki bir KOBİ için İK, hem ARGE’den hem de İT’den daha önemlidir. Çünkü istihdamı artıran, ihracatı artıran, şirketi büyüten İK’dır. Bir örgütte çalışan İK profesyonellerinin toplam çalışan sayısına oranı Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 1.7, Avrupa’da yüzde 1.6, Türkiye’de ise ne yazık ki yalnızca binde 3. Biz bu yüzdeyi büyütürsek hem şirketler büyürler hem de teknoloji karşısında kolay lokma olmayız. Acilen bizim insan kaynakları mesleğini bir meslek grubuna dönüştürmemiz lazım.”

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55 jüri üyesi tarafından 100 saati aşkın sürede yapılan değerlendirme toplantıları neticesinde toplam 8 kategoride ödüller verildi. İnsana Değerde Liderlik Kategorisi’nde (Büyük Ödül) Vodafone ve KOBİ dalında Global IT ödüle değer bulundu.