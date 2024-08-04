İnsan ve kültür üzerine

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Antik dönemden Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ahilik geleneğine kadar zaman içinde var olan bu gelenek iş yaşamında yerini bir süre sonra mentorluğa bıraktı. İşinde deneyimli olanların yeni başlayanlara kurumun iş yapış biçimlerini, anlayışını, geleneklerini aktardığı ve böylece sürdürülebilir bir iş kültürünün oluştuğu bu yapı verimli iş sonuçlarında önemli bir etki yaratıyordu.

Fakat bugün gelinen noktada artık başka bir iş yaşamının içerisindeyiz. Uzaktan çalışma ve EYT gibi uygulamalar deneyimli çalışanlarla genç profesyoneller arasında ciddi bir kopuşa neden oldu. Bir taraftan gençler yalnız kaldı, diğer taraftan da kadrolar arasında beklenti farklılıkları ortaya çıktı. Son yılların en çok konuşulan konularından biri olan “Kurum Kültürü” meselesi işte bu nedenle daha kritik bir hale geldi.

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UYUM ÇOK ÖNEMLİ

Peki kurum kültürü neden bu kadar önemli? Bir organizasyonun değer önermeleri, davranış biçimleri ve iş yapış kalıplarının hepsi kurum kültürünü temsil ediyor. İçerisinde bulunulan kültür, tepe yönetimden başlayarak tüm çalışanların nasıl davrandığını, kararlarını nasıl aldığını ve birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını birebir olarak etkiliyor. Bu nedenle de bugün yaşanan kültür çatışmalarının en aza indirilmesi için insan kaynakları uzmanlarının çalışan bağlılığı ve işveren markası konularına her zaman olduğundan daha fazla odaklanması gerekiyor. Çünkü net olarak biliyoruz ki uyum konusu çok önemli...

Çalışanların birbirleriyle uyumu bağlılığı artırıyor, verimliliği yükseltiyor, kurum içi inovasyonu teşvik ediyor ve elbette müşteri memnuniyetini de doğrudan etkiliyor. Doğru yeteneklerin organizasyona çekilmesi ve değerli hissedecekleri bir ortamda en iyi performanslarıyla çalışması iyi bir işveren markası oluşturulmasını sağlıyor.

Öte yandan kurum kültürünü sadece kuşaklar arası konular olarak ele almak kısıtlı bir bakış açısı olacaktır. Bir süre önce gündeme getirdiğimiz çalışma hayatında yaka kavramının dönüşümü ve “gri yaka” kavramı, kültürel dönüşüm sürecinde ele alınması gereken önemli bir başlık olarak yer alıyor. Üretimde birebir etkisi büyük olan ve deneyimiyle şirket içerisindeki değerlerini her geçen gün artıran gri yaka çalışanlar, maaş skalalarından çalışma biçimlerine kadar pek çok alanda değişimi net olarak gösteriyor. Teknik alanda çalışan bir personelin zaman zaman maaş skalasında beyaz yaka çalışanlardan daha üstte olduğu biliniyor.

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SÜREÇLERİ YENİLİYORUZ

Yenibiriş olarak biz de işe alım ve yetenek projeleri üzerine uzun yıllardır çalışıyoruz. Şirketlerin insan kaynakları uygulamalarını bütüncül bir anlayışla ele alıp işe alımdan başlayarak çalışan bağlılığı ve işveren markasına yaptıkları tüm yatırımların sonuçlarını yakından görebiliyoruz. Hatta bu anlamda kendi süreçlerimizi de yeniliyor, süreci 360 derece ele alabilmek için başarılı ve hedef odaklı iş birliklerimizle, iş ortaklarımıza ihtiyaçları olan tüm alanlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu anlayışın içerisinde adayların yapay zeka teknolojileriyle tek cümleden CV oluşturabilecekleri teknolojiler de bulunurken, öte taraftan sağlıklı iş yaşamı için yan haklar çerçevesinde çalışanlara sunulan uygulamalar da yer alıyor.

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Sözün özü; kurum kültürü verimli iş sonuçları için titizlikle ele alınması gereken bir kavram. Çalışanların kurumun ortak dilini, geleneğini ve başarı hedeflerini eşit derecede benimseyerek aynı hedefte buluşması, sürdürülebilir iş sonuçlarını kendiliğinden getirebiliyor. Bu konunun yönetim kademelerince ana gündem maddesi olarak ele alınması ve gerekli tüm çalışmalar için kaynak ayrılması gerektiğini düşünüyoruz.

Keyifli okumalar dileriz…