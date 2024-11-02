İnsan Odağında Yönetim Kongresi için geri sayım başladı: İş dünyasında büyük buluşma

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Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) düzenlediği ‘32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi’ için geri sayım başladı. Bu yıl 5-6 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongrenin ana teması; ‘Psikoloji’, ‘İnsan’ ve ‘Teknoloji’ alt başlıklarını işaret eden şekilde ‘PİT Stop’ olarak belirlendi. Kongrede iki gün boyunca bugünün ve geleceğin iş dünyasının ve insan kaynaklarının en önemli başlıkları, alanında uzman konuşmacıların konuk olduğu oturumlarla ele alınacak.

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Avrupa’nın alanında en büyük organizasyonu olan İnsan Odağında Yönetim Kongresi’ne Türkiye’den pek çok uzman ismin yanı sıra yabancı konuşmacılar da katılacak. Merakla beklenen kongre programında ayrıca, ilk gün kapsayıcılık, çeşitlilik, eşitlik, çevresel sürdürülebilirlik gibi konuların işleneceği Sürdürülebilirlik Sahnesi ve ikinci gün ise İK teknolojileri alanındaki son gelişmelerin paylaşılacağı HRTech Sahnesi yer alacak. Kongrede aynı zamanda iki gün boyunca İK alanında ürün, hizmet üreten veya iyi uygulamalar geliştiren firmaların standları ile yer alacakları fuar alanı da katılımcıları ağırlayacak.

‘YENİLENMEK İÇİN BULUŞUYORUZ’

“Bu yıl 32’ncisini gerçekleştireceğimiz kongremiz yine İK profesyonellerinin, çalışma yaşamının tüm paydaşlarının ve liderlerin bir araya geldiği yılın en büyük buluşması olacak” diyen PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, kongreyle ilgili şu açıklamada bulundu: “Geçen yıl 1500’ü aşkın katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleştirdiğimiz kongremizde bu yıl çalışma hayatının ve İK’nın en önemli başlıkları arasında yer alan ‘Psikoloji’, ‘İnsan’ ve ‘Teknoloji’ye odaklanacağız. İş dünyasının kıyasıya bir yarışa benzeyen yapısı içerisinde İK ekipleri bugün kurumlarında giderek daha da kuvvetlenen bir stratejik yönetim liderliği rolüne sahipler. ‘PİT Stop’ ana temamızla hem bunun altını çiziyor hem de tüm katılımcıları yenilenmek, birlikte gelişmek, ilham almak üzere ‘PİT Stop’ta buluşmaya davet ediyoruz.”

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KİMLER YER ALACAK?

Kongrede; kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, çalışan bağlılığı, insan odaklılık, dijitalleşme, yapay zekâ, etik, yeni çalışma trendleri, ücret yönetimi, ekonomik gelişmeler, yetenekleri elde tutmak ve bu gibi daha pek çok başlıktaki iyi uygulamalar konuşulacak. İş ve İK liderlerinden pek çok ismin konuşmacı olarak yer alacağı kongrede Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da katılımcılar ile buluşacak. Kongrede Odgers Berndtson Türkiye Yönetim Kurulu Özel Danışmanı Tariq Qureishy, ‘Future Project’ Kurucu Ortağı, fütürist, yazar ve konuşmacı Tristan Horx, Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, Spencer Stuart Türkiye Ülke Müdürü Kaan Okurer, Egon Zehnder İstanbul Ofis Lideri Ayşe Güçlü Onur, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Kuika, System Optima, System Capital Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Egon Zehnder Kıdemli Ortak Murat Yeşildere, Evrim Kuran Danışmanlık Kurucu & Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Sertaç Doğanay, HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan gibi daha pek çok merakla beklenen isim konuşmacı olarak yer alacak.

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GENÇ YETENEKLERE DENEYİM FIRSATI SUNUYOR

TI Türkiye’nin iş hayatına adım atacak gençler için geliştirdiği FutureFlow Yaz Stajı Programı farklı üniversite ve bölümlerden 29 öğrencinin katılımı ile sona erdi. JTI Türkiye, FutureFlow Yaz Stajı Programı ile her yıl geleceğin iş insanı adayı üniversiteli gençlere iş hayatında deneyim kazandırırken kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri sekiz hafta süren kapsamlı bir program sunuyor.

4 bin 500’e yakın başvuru arasından ingilizce ve genel yetenek testi, departman mülakatları süreçlerini başarıyla tamamlayan 29 üniversite öğrencisinin kabul edildiği program temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirildi. Sekiz hafta süren programın içeriğinde; yönetim ekipleriyle İletişim toplantıları, mentorluk programı, oryantasyon etkinlikleri, online ve yüz yüze eğitimler, atölye ve proje çalışmaları yer aldı. Farklı üniversite ve bölümlerden katılan üniversite öğrencileri program kapsamında oryantasyon etkinlikleri ile üretim aşamalarını gözlemlerken, genel müdür ve üst yönetim ile yaptıkları görüşmelerle kariyer yolculuklarında ilham alacakları deneyimleri dinleme fırsatı yakaladılar. JTI Türkiye’nin yaklaşık 15 yıldır yürüttüğü FutureFlow Yaz Stajı Programı ile 430 genç yetenek iş hayatına adım atarak deneyim kazanma fırsatı yakaladı. Son beş yılda JTI Türkiye’de staj yapan on iki genç yetenek şirketin yeni mezun programına dahil olmayı başardı.