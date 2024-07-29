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İklimlendirme şirketi Baymak 55. yaşını kutluyor

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#Baymak#İklimlendirme#Şirket
İklimlendirme şirketi Baymak 55. yaşını kutluyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 16:44

1969 yılında faaliyetlerine başlayan ve 2013 yılı itibarıyla BDR Thermea Group bünyesine katılan Baymak, 55’inci yaşını kutluyor.

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Konu hakkında açıklama yapan Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “55 yıldır, sürdürülebilir bir dünya için iklimlendirme sektörünün üzerine düşen sorumlulukların bilincinde bir şirket olarak, geleceğin teknolojisiyle ısıtma soğutma alanında yenilikçi çözümler üretiyoruz. BDR Thermea Group’un parçası olmaktan aldığımız güçle üretimden hizmete, teknolojiden topluma katkıya kadar her alandaki sürdürülebilir stratejimizle gelişiyor ve büyüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hedeflerimiz doğrultusunda sektörümüzde katma değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Şirketin yatırım planları hakkında da konuşan Özcan, “Üretim tesisimizde yeni boyler hattı için yatırım yaptık. Yeni yatırımımızı 2025 yılı içerisinde ile devreye alacağız. Emayeli ve emayesiz olmak üzere 2 ayrı ürün için montaj hattı olacak. Böylece mevcut üretim kapasitemize 175 bin adete eklemeyi planlıyoruz. Bununla birlikte yaklaşık 140 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bayi yapılanmamızda var olan sistemi daha da güçlendirerek, hizmet kalitemizi bir üst düzeye taşıyacağımız yeni bir sisteme geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

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#Baymak#İklimlendirme#Şirket

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