IC Holding CHRO’su Nazire Ulusoy: ‘Teknolojik gelişmeler köklü dönüşüm yaratıyor’

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İnsan kaynakları uygulamalarında öncelikli bakış açınız ve yaklaşımınız nedir?

IC Holding ve grup şirketleri olarak, insan kaynağımızı şirketimizin en değerli varlığı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda tüm insan kaynakları uygulamalarımızda, kuşaklar arası iletişimi ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden kanallar yaratmayı önemsiyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımız; şeffaflık, açık iletişim, sürekli gelişim ve geri bildirim kültürünü kapsıyor.

Yakın gelecekte İK’nın değişimini nasıl gözlemliyorsunuz? İnsan kaynakları alanında çalışanlar geleceğe nasıl hazırlanmalı?

Son yıllarda yapay zekâ, otomasyon ve veri analitiği gibi alanlarda yaşanan teknolojik gelişmeler, insan kaynakları alanında köklü bir dönüşüm yaratıyor. Bu dönüşüm, insan kaynaklarının işleyişini ve İK profesyonellerinin rolünü de etkiliyor. Manuel görevlerin otomasyon ve yapay zekâ uygulamalarına devredilmesi, İK profesyonellerinin daha yaratıcı ve stratejik görevlere odaklanmasına olanak tanıyor. İK profesyonelleri, bu değişime ayak uydurabilmek için daha çevik ve esnek olmalı, teknolojik yeniliklere uyum sağlamalı ve sürekli öğrenmeye devam etmeli. Ayrıca, veri analitiği ve dijital becerilerini geliştirerek stratejik karar alma süreçlerine bu yetkinliklerle katkıda bulunmaları önemli.

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AKADEMİ İLE ÖNEMLİ DESTEK SAĞLANIYOR

Yetenek yönetimi adına hangi uygulamaları gerçekleştiriyorsunuz?

IC Grubu Yetenek Yönetimi Modeli ile çalışanlarımıza liderlik yollarında ilerleme ve sürekli gelişim fırsatları sunuyoruz. IC Akademi çatısı altında düzenlediğimiz çeşitli eğitim ve gelişim programlarıyla, çalışma arkadaşlarımızın mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Mentorluk ve koçluk programlarını etkin bir şekilde kullanarak, çalışanlarımızın kendi potansiyellerini maksimize etmelerine ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına olanak tanıyoruz. Ayrıca, performans değerlendirme sistemlerimiz ile çalışanlarımızın gelişimini düzenli olarak takip ediyor ve geri bildirimlerle onları destekliyoruz.

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İYİ YAŞAM HAREKÂTI BAŞLATTI

Pandemi sonrası dijital dönüşüm adına hangi çalışmaları gerçekleştirdiniz?

Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, oldukça çevik ve dinamik bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu süreçte İK uygulamalarımızı ve dijital altyapılarımızı yeniden ele aldık. Çalışan gelişiminin aksamaması ve dijital olarak gelişim kaynaklarına erişimin sağlanması amacıyla, ofis ve saha çalışanlarımıza özel IC Akademi Dijital Gelişim Platformu’nu hayata geçirdik. Çalışanlarımızın genel iyilik hallerini korumaya yönelik olarak “IC İyi Yaşam Harekâtı” projesi kapsamında webinarlar düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Ayrıca bulut tabanlı IC Ajanda uygulamamız ve yapay zekâ tabanlı analitik araçlar sayesinde, çalışanlarımızın performansını izleyebiliyor, yetenek yönetimi ve kariyer gelişimi süreçlerimizi optimize edebiliyoruz​​​​​​​​.​​​​