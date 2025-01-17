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IAB’de yeni yönetim kadrosu belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#IAB#İnteraktif Reklamcılık Derneği#Dr. Cüneyt Devrim
IAB’de yeni yönetim kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 14:34

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda 2025-2026 dönemi IAB Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni dönem IAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim oldu.

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IAB 2025-2026 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim, “Kuruluşundan beri birçok pozisyonda katkı sağladığım derneğimizde bu görevi üstlenmekten büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Beni bu göreve layık gören yeni yönetim kurulumuza ve tüm üyelerimize teşekkür ederim. Dijital dünyanın hızla değişen dinamikleri içinde sektörümüzün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak ve üyelerimize katma değer yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. Başarılı çalışmalarıyla sektörümüze önemli katkılar sağlayan önceki başkanımız Burak Ertaş’a ve tüm geçmiş dönem başkanlarımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Demirören Medya Grubu adına yeni yönetim kurulunda Mehmet Kaan Han üyeliğe seçilirken, 2 yıldır sürdürdüğü disiplin Kurulu üyeliğine bu yıl da yine İlhan Özel seçildi.

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IAB 2025-2026 Dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu

GörevÜyeTemsilci
BaşkanReklamcılar DerneğiCüneyt Turgut Devrim
Başkan YardımcısıReklamverenler DerneğiSinem Gökçen
Başkan YardımcısıGenart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş.Cemal Burak Yılmaz
Genel SekreterTurkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş.Aslıhan Albayrak
SaymanSanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.Ayşen Akalın
ÜyeCiner Yayın Holding A.Ş.Dr. Mahmut Kurşun
ÜyeDoğuş Yayın Grubu A.Ş.Yakup Erdoğan
ÜyeEstetik Yayıncılık A.Ş.(sözcü)Funda Tuncer Sıdalı
ÜyeEti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.Emir İşeri
ÜyeGoogle Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.Eren Kantarli
ÜyeHürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.Mehmet Kaan Han
ÜyeHype İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.Sarper Danış
ÜyeLogaritma Bilgi Teknolojileri A.Ş.Ekin İlyasoğlu Muslu
ÜyeNetcom Medya A.Ş.Zeynep Taptık Bilgen
ÜyeOnedio Bilişim Yazılım Medya Tek. San.Tic.A.Ş.Kadir Kaan Kayabalı
ÜyeOptimum Media Direction Medya Hizm. A.Ş.Atakan Demirci
ÜyeSahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Tic. A.Ş. (sahibinden.com)Burak Ertaş
ÜyeSP İletişim Hizmetleri A.Ş. (Sparkle Medya)Emel Rima Erdemir Gürgen
ÜyeUnilever San. ve Tic. Türk A.Ş.Nazlı Eda Kırali
ÜyeVog Reklam ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. (Karbonat) Cenk Gümüşcüoğlu
ÜyeBayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti.Tuna Demiralp
ÜyeD-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (hepsiburada)Onur Gargılı
ÜyeT Medya Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.Rahşan An
ÜyeTikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Ltd. Şti.Barış Aldanmaz
ÜyeTKare Medya İnternet Reklam Pazarlama A.Ş. (kızlarsoruyor.com)Aslı Efe 
ÜyeTooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş.Selim Topaloğlu
ÜyeVivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş.Kağan Yıldızalp
ÜyeVodafone Telekomünikasyon A.Ş.Ceren Yücelen
ÜyeWavemaker İletişim Planlama Hiz. Ltd. Şti.Sibel Ülkü Yarangümelioğlu
ÜyeYıldız Holding A.Ş.Gülizar Öcal Doğan

Disiplin Kurulu

GörevÜyeTemsilci
BaşkanReklamcılar DerneğiCüneyt Turgut Devrim
ÜyeDemirören Reklam ve Yatırım A.Ş.İlhan Özel
ÜyeGenart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş.Cemal Burak Yılmaz
ÜyeEVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.Ekin Özçiçekçiler
ÜyeHaleon Tüketici Sağlığı A.Ş.Özge Acarbay
ÜyeFord Otomotiv A.Ş.Serkan Özerbay
ÜyeMaksimum İletişim Hiz. A.Ş.İlkan Gökyılmaz
ÜyeNabulu İletişim ve Pazarlama A.Ş.Elif Hacıbektaşoğlu

Denetim Kurulu

GörevÜyeTemsilci
BaşkanAktif Yatırım Bankası A.Ş.Gamze Numanoğlu
ÜyeEVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.)Ekin Özçiçekçiler
ÜyeMaksimum İletişim Hiz. A.Ş.İlkan Gökyılmaz
ÜyeAdmatic Medya A.Ş.Metin Güleç
ÜyeBSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.Burak Destici
ÜyeIngage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş.Leyla Akcan

 

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#IAB#İnteraktif Reklamcılık Derneği#Dr. Cüneyt Devrim

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