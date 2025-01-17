IAB’de yeni yönetim kadrosu belli oldu

Haberin Devamı

IAB 2025-2026 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim, “Kuruluşundan beri birçok pozisyonda katkı sağladığım derneğimizde bu görevi üstlenmekten büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Beni bu göreve layık gören yeni yönetim kurulumuza ve tüm üyelerimize teşekkür ederim. Dijital dünyanın hızla değişen dinamikleri içinde sektörümüzün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak ve üyelerimize katma değer yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. Başarılı çalışmalarıyla sektörümüze önemli katkılar sağlayan önceki başkanımız Burak Ertaş’a ve tüm geçmiş dönem başkanlarımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Demirören Medya Grubu adına yeni yönetim kurulunda Mehmet Kaan Han üyeliğe seçilirken, 2 yıldır sürdürdüğü disiplin Kurulu üyeliğine bu yıl da yine İlhan Özel seçildi.

Haberin Devamı

IAB 2025-2026 Dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu

Görev Üye Temsilci Başkan Reklamcılar Derneği Cüneyt Turgut Devrim Başkan Yardımcısı Reklamverenler Derneği Sinem Gökçen Başkan Yardımcısı Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş. Cemal Burak Yılmaz Genel Sekreter Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş. Aslıhan Albayrak Sayman Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. Ayşen Akalın Üye Ciner Yayın Holding A.Ş. Dr. Mahmut Kurşun Üye Doğuş Yayın Grubu A.Ş. Yakup Erdoğan Üye Estetik Yayıncılık A.Ş.(sözcü) Funda Tuncer Sıdalı Üye Eti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Emir İşeri Üye Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. Eren Kantarli Üye Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Mehmet Kaan Han Üye Hype İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Sarper Danış Üye Logaritma Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ekin İlyasoğlu Muslu Üye Netcom Medya A.Ş. Zeynep Taptık Bilgen Üye Onedio Bilişim Yazılım Medya Tek. San.Tic.A.Ş. Kadir Kaan Kayabalı Üye Optimum Media Direction Medya Hizm. A.Ş. Atakan Demirci Üye Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Tic. A.Ş. (sahibinden.com) Burak Ertaş Üye SP İletişim Hizmetleri A.Ş. (Sparkle Medya) Emel Rima Erdemir Gürgen Üye Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. Nazlı Eda Kırali Üye Vog Reklam ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. (Karbonat) Cenk Gümüşcüoğlu Üye Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. Tuna Demiralp Üye D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (hepsiburada) Onur Gargılı Üye T Medya Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. Rahşan An Üye TikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Ltd. Şti. Barış Aldanmaz Üye TKare Medya İnternet Reklam Pazarlama A.Ş. (kızlarsoruyor.com) Aslı Efe Üye Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. Selim Topaloğlu Üye Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. Kağan Yıldızalp Üye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Ceren Yücelen Üye Wavemaker İletişim Planlama Hiz. Ltd. Şti. Sibel Ülkü Yarangümelioğlu Üye Yıldız Holding A.Ş. Gülizar Öcal Doğan

Disiplin Kurulu

Görev Üye Temsilci Başkan Reklamcılar Derneği Cüneyt Turgut Devrim Üye Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş. İlhan Özel Üye Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş. Cemal Burak Yılmaz Üye EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ekin Özçiçekçiler Üye Haleon Tüketici Sağlığı A.Ş. Özge Acarbay Üye Ford Otomotiv A.Ş. Serkan Özerbay Üye Maksimum İletişim Hiz. A.Ş. İlkan Gökyılmaz Üye Nabulu İletişim ve Pazarlama A.Ş. Elif Hacıbektaşoğlu

Denetim Kurulu