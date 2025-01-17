IAB’de yeni yönetim kadrosu belli oldu

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IAB 2025-2026 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim, “Kuruluşundan beri birçok pozisyonda katkı sağladığım derneğimizde bu görevi üstlenmekten büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Beni bu göreve layık gören yeni yönetim kurulumuza ve tüm üyelerimize teşekkür ederim. Dijital dünyanın hızla değişen dinamikleri içinde sektörümüzün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak ve üyelerimize katma değer yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. Başarılı çalışmalarıyla sektörümüze önemli katkılar sağlayan önceki başkanımız Burak Ertaş’a ve tüm geçmiş dönem başkanlarımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi.
Demirören Medya Grubu adına yeni yönetim kurulunda Mehmet Kaan Han üyeliğe seçilirken, 2 yıldır sürdürdüğü disiplin Kurulu üyeliğine bu yıl da yine İlhan Özel seçildi.
IAB 2025-2026 Dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:
Yönetim Kurulu
|Görev
|Üye
|Temsilci
|Başkan
|Reklamcılar Derneği
|Cüneyt Turgut Devrim
|Başkan Yardımcısı
|Reklamverenler Derneği
|Sinem Gökçen
|Başkan Yardımcısı
|Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş.
|Cemal Burak Yılmaz
|Genel Sekreter
|Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş.
|Aslıhan Albayrak
|Sayman
|Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
|Ayşen Akalın
|Üye
|Ciner Yayın Holding A.Ş.
|Dr. Mahmut Kurşun
|Üye
|Doğuş Yayın Grubu A.Ş.
|Yakup Erdoğan
|Üye
|Estetik Yayıncılık A.Ş.(sözcü)
|Funda Tuncer Sıdalı
|Üye
|Eti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
|Emir İşeri
|Üye
|Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
|Eren Kantarli
|Üye
|Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
|Mehmet Kaan Han
|Üye
|Hype İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
|Sarper Danış
|Üye
|Logaritma Bilgi Teknolojileri A.Ş.
|Ekin İlyasoğlu Muslu
|Üye
|Netcom Medya A.Ş.
|Zeynep Taptık Bilgen
|Üye
|Onedio Bilişim Yazılım Medya Tek. San.Tic.A.Ş.
|Kadir Kaan Kayabalı
|Üye
|Optimum Media Direction Medya Hizm. A.Ş.
|Atakan Demirci
|Üye
|Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Tic. A.Ş. (sahibinden.com)
|Burak Ertaş
|Üye
|SP İletişim Hizmetleri A.Ş. (Sparkle Medya)
|Emel Rima Erdemir Gürgen
|Üye
|Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.
|Nazlı Eda Kırali
|Üye
|Vog Reklam ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. (Karbonat)
|Cenk Gümüşcüoğlu
|Üye
|Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti.
|Tuna Demiralp
|Üye
|D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (hepsiburada)
|Onur Gargılı
|Üye
|T Medya Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.
|Rahşan An
|Üye
|TikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Ltd. Şti.
|Barış Aldanmaz
|Üye
|TKare Medya İnternet Reklam Pazarlama A.Ş. (kızlarsoruyor.com)
|Aslı Efe
|Üye
|Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş.
|Selim Topaloğlu
|Üye
|Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş.
|Kağan Yıldızalp
|Üye
|Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
|Ceren Yücelen
|Üye
|Wavemaker İletişim Planlama Hiz. Ltd. Şti.
|Sibel Ülkü Yarangümelioğlu
|Üye
|Yıldız Holding A.Ş.
|Gülizar Öcal Doğan
Disiplin Kurulu
|Görev
|Üye
|Temsilci
|Başkan
|Reklamcılar Derneği
|Cüneyt Turgut Devrim
|Üye
|Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş.
|İlhan Özel
|Üye
|Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş.
|Cemal Burak Yılmaz
|Üye
|EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Ekin Özçiçekçiler
|Üye
|Haleon Tüketici Sağlığı A.Ş.
|Özge Acarbay
|Üye
|Ford Otomotiv A.Ş.
|Serkan Özerbay
|Üye
|Maksimum İletişim Hiz. A.Ş.
|İlkan Gökyılmaz
|Üye
|Nabulu İletişim ve Pazarlama A.Ş.
|Elif Hacıbektaşoğlu
Denetim Kurulu
|Görev
|Üye
|Temsilci
|Başkan
|Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
|Gamze Numanoğlu
|Üye
|EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.)
|Ekin Özçiçekçiler
|Üye
|Maksimum İletişim Hiz. A.Ş.
|İlkan Gökyılmaz
|Üye
|Admatic Medya A.Ş.
|Metin Güleç
|Üye
|BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
|Burak Destici
|Üye
|Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş.
|Leyla Akcan