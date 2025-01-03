Hürriyet İK’dan 2025’in İş Gücü Ajandası

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Hürriyet İK, 5 Ocak Pazar günü Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak sunulan yeni sayısında, iş dünyasındaki ‘klasik’lerin yükselişi dikkat çekiyor. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih, kapak sayfasında 50 yaş üstü yeteneklerin işgücünde kalma sürelerindeki artışa yer veriyor. Araştırmalara göre 55-65 arası deneyimli yaş grubunu, Z kuşağının adaptasyon sürecinde ve teknolojiye geçiş döneminde önemli bir rol oynuyor.

Yeni yılın ilk sayısında çalışma günlerinin 4 güne indirilmesini odağına alan global anketleri analiz eden Hürriyet İK Yayın Yönetmeni Sefer Levent, ise “Anket, Z kuşağının iş-yaşam dengesine verdiği önceliği vurguluyor ve katılımcıların yüzde 90’ının dört günlük bir çalışma haftasının ruh sağlıklarını iyileştireceğine inandığını ortaya koyuyor” diyor. 2025 yılının İK gündemini aktaran Hürriyet İK yazarı Noyan Doğan ise yapay zekânın entegrasyonu, uzaktan çalışma, değişen ekonomik baskılar ve aranan eleman açığı gibi sorunları masaya yatırıyor. Ocak sayısında genç çalışanlara seslenen Hürriyet İK yazarı Gülistan Alagöz işten ayrılma süreçlerinde aceleci tavırların sonuçlarına değiniyor. Gerçekleşen ani istifalar ve hatalı ayrılık konuşmalarının şirketlerin yanı sıra bireylerin kariyer hanesine de zarar verdiğini dikkat çeken Alagöz, uzmanların da yorumlarıyla doğru istifa sürecini 10 adımda özetliyor.

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Kurulduğu yıldan itibaren Türkiye’nin istihdam ekosistemine katkı sağlamayı hedefleyen Kariyet.net’in CEO’su Fatih Uysal 2025 yılında şirketler ve yeteneklerin ön plana çıkan önceliklerini özetliyor. Yeni yılın kültür ve yan hakların senesi olduğunu belirten Fatih Uysal, “Şirketlerin çalışan bağlılığı stratejilerinde sadece ücret artışına değil, kültür ve yan haklara odaklanmaları artık bir zorunluluk haline geliyor” diye aktarıyor.

Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.