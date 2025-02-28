Hürriyet İK Perspektifiyle İşte Kadınlar

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Hürriyet İK, 2 Mart Pazar günü Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak sunulan yeni sayısında; pandemi döneminde eğitim gören gençlerin iş yaşantısındaki kaygılarına yer veriliyor. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih, “Araştırmalar da gösteriyor ki bu yeteneklerin ‘geleceğe güven’le ilgili soru işaretlerini azaltacak insan kaynakları uygulamaları onları kazanmanın formülü niteliğinde…” diyor.

Hürriyet İK yazarı Noyan Doğan kapak sayfasında; Türkiye’de kadın istihdamı hangi boyutta, istihdamda zorluk çekilen alanlar neler ve kadın istihdamını artırmak için hangi önlem ve destekler uygulanıyor sorularına cevap arıyor. Hürriyet İK Yayın Yönetmeni Sefer Levent ise yazısında Japon şirketlerinin Türkiye’deki fabrikalarına iş gücü sağlamak için başlattığı çalışmalara değinerek önümüzdeki dönemin en büyük krizinin nitelikli insan gücü eksikliği olacağına dikkat çekiyor. İnşaat sektörünün sürdürülebilir geleceği için kapsamlı bir analiz sunan Gülistan Alagöz, gençler ve kadınların işgücüne dahil edilmesi için yol haritası çiziyor.

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Ekonomik kalkınmadan sürdürülebilir büyümeye kadar eşitlik kavramının pek çok alanda başarının sırrı olduğuna vurgu yapan Kariyet.net’in CEO’su Fatih Uysal, “Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların iş hayatında güçlü bir şekilde var olduğu bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diyor.

Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.