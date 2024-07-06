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Hürriyet İK Perspektifi ile Yetenek

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#Hürriyet İK#Dergi#Sayı
Hürriyet İK Perspektifi ile Yetenek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 16:23

İş dünyasıyla ilgili güncel gelişmeleri geniş bir seçki ile sunan Hürriyet İK, 7 Temmuz tarihinde raflarda yerini alıyor. Yeni sayı, yenilikçi iş modelleri ve yapay zekâ ışığında iş dünyasında önem kazanan yetenek kavramını inceliyor.

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Kısa bir aradan sonra güncel formatıyla Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak yeniden sunulmaya devam eden Hürriyet İK, 7 Temmuz 2024’te yayımlanan sayısı ile günümüz şirketlerinde yaşanan yetenek açığı mercek altına alıyor. Kapak sayfasında; uzmanların yetenek açığına ve şirketlerin sürdürülebilirliğine çözüm olarak işaret ettiği yetenek mühendisliği araştırılıyor.

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa temmuz sayısında, yıllar içerisine şirketler için anlamı değişen yetenek kavramına yer verirken Hürriyet İK dergisi Yayın Yönetmeni Sefer Levent ise gelişen yapay zeka teknolojilerine rağmen şirketlerde yaşanan yetenek arayışının sebeplerini inceliyor. Yeteneğin şirket kültürünü şekillendirme, iş birliği yapma ve inovasyonu teşvik etme sürecinde kritik bir rol oynamasının altını çiziyor. Yapay zekanın işgücü piyasasına etkilerini derleyen Noyan Doğan ise, “İki farklı görüş hâkim. Birincisi ciddi işsizlik yaratacağı, ikincisi ise yeni istihdam sağlayacağı” diyerek olası ihtimalleri değerlendiriyor.

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Küresel çapta derlediği bilgileri aktaran Hürriyet İK yazarı Gamze Bal, uzaktan ya da hibrit çalışma modellerinin çalışanları daha az stres, daha kaliteli uyku ve daha sağlıklı beslenme konularında desteklediğini ve çalışanların iş yaşam dengesini kurmada yardımcı olduğunu belirtiyor. Yeni sayı, çalışanların gündeminde olan ara zamlardan, şirketlerdeki en iyi çalışan uygulamalarına, iş alanlarında artan eleman ihtiyaçlarından mesleki eğitimin algısına kadar pek çok konu başlığını okurlarıyla buluşturuyor.

Yenibiriş katkılarıyla yayımlanan Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.

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#Hürriyet İK#Dergi#Sayı

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