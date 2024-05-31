Hürriyet İK köprü olma görevine devam ediyor

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”Yukarıdaki sözlerin sahibi Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’di. Sabancı Holding 20 Mayıs’ta geniş katılımlı bir basın toplantısıyla 30 bin genci hedeflediği yeni projesini duyurdu. Üç yıllık yol haritasını çizen topluluk, 18-34 yaş arasındaki gençlerin, beyin gücünün Türkiye’de kalmasını; girişimcilere, inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanmasını hedefliyor. Toplantıda Cenk Alper’i dinlerken düşündüm. Dünya bir taraftan yapay zekâ çağına evrilirken bir taraftan da gerçek zekâları kapmak için yoğun rekabeti sürdürüyor. Yapay zekâ, robotlar, dronlar vs teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünkü koşullarda insan zekâsı, beyin gücü önemini hâlâ sürdürüyor. Bu yüzden Sabancı’nınkine benzer özel sektör-kamu ve akademik işbirlikleri Türk gençleri açısından çok kıymetli.

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Çok iyi biliyoruz ki günümüzde beyin gücüne sahip gençleri bir ülkede tutmak için sadece iyi bir eğitim, sermaye desteği ve benzeri teşvikler vermek yetmiyor. Çalışanların bağlılığını ve refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha verimli hale getirmek, her türlü ayrımcılığı önlemek, istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme gibi konularda eşit haklar sağlamak da gerekiyor. Üstelik tüm bunları gerçekleştirirken ekolojik dengeyi baş tacı etmemiz de isteniyor. Kısacası sürdürülebilir istihdam artık olmazsa olmazımız.

1 Ekim 1995 günü ilk yayını gerçekleşen ve yaklaşık 25 yıl boyunca hayatımızda yer alan Hürriyet İK, kısa bir aranın ardından yenilenmiş haliyle dergi formatında ve aylık olarak karşınızda. Çeyrek asır boyunca binlerce işi çalışanla buluşturan, binlerce girişime ilham veren Hürriyet İK sürdürülebilir istihdam projelerine destek olmaya devam edecek. Umarım beyin göçünün beyin gücüne dönüşmesine biz de bir nebze olsun, vesile oluruz.

Hürriyet İK, her ay güncel haber ve dosya konularıyla karşınızda olup hem insan kaynakları profesyonellerine hem de gençlerimize rehber olmaya çalışacak.

Uzun yıllar arka planda kalan insan kaynakları departmanları pandemi sonrası değişen dünya ile birlikte deyim yerindeyse gün ışığına çıktı. Bu aslında çok iyi bir fırsat. Hürriyet İK insan kaynakları profesyonellerinin sesini daha fazla kişiye ulaştırmak için köprü görevi görecek.

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Tüm bunların ışığında, Hürriyet İK’nın yeniden okurlarıyla buluşmasına katkı sağlayan Yenibiriş’e çok teşekkür ediyoruz.

İyi okumalar...