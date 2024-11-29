Hürriyet İK inceliyor: Ek işlerin yükselişi

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Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak 1 Aralık Pazar günü sunulan Hürriyet İK’nın yeni sayısında Noyan Doğan, Türkiye’de eğitimde ve istihdamda yer almamayı tercih eden, genç nüfusun yüzde 22.5’ini oluşturan NEET’leri işgücünde yer almama sebeplerini araştırıyor. Dünyada NEET’leri işgücüne çekmek için uygulanan farklı iş modelleri de bu yazıda yer alıyor.

Yeni sayıda Bülent Eczacıbaşı’nın yeni kitabı ‘Biraz Daha Düşününce’ üzerine tespitlerini aktaran Hürriyet İK Dergisi Yayın Yönetmeni Sefer Levent, yapay zekânın hızla geliştiği bir dönemde duygusal zekanın öneminin artacağının ve İK süreçlerinin yapay zekâ ile dönüşeceğinin altını çiziyor. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih özellikle pandemi sonrasındaki belirsiz ortam ve yeni nesil çalışanların iş hayatında yarattığı kaygan zemin ile başa çıkma yöntemi olarak ortaya çıkan ‘beklenti yöntemi’ni mercek altına alıyor. Yasemin Salih, “Çalışmalar, elinizdeki yeteneklerle beklentilerini aşama aşama konuşup, karşılığında şirketin şartlarını, olasılıklarını şeffaf bir şekilde ortaya dökerseniz, beklenti yönetiminde önemli bir mesafe kat edebileceğinizi gösteriyor” diye özetliyor. Hürriyet İK yazarı Taylan Özgür Dil ise yazısında son yılların en popüler işlerinden biri haline gelen şeflik mesleğini avantaj ve dezavantajlarıyla okurlara sunuyor.

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Hürriyet İK yazarı Gamze Bal da aralık sayısında yeni neslin gelir kapısı haline gelen ek iş kavramının hem dünyaya hem de Türkiye’ye etkilerini kapsamlı bir araştırmayla yer veriyor. Dünyadaki ek iş tercihlerinin e-ticaret ve sosyal medya platformları üzerinde yoğunlaştığını belirten Gamze Bal, “Araştırmalara göre Türkiye’de öne çıkan yan işler paketleme, kuryelik, temizlik, garsonluk ve tamircilik” diye aktarıyor.

Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.