Hürriyet İK ile İstihdamın Geleceği

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Hürriyet İK, 2 Şubat Pazar günü Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak sunulan yeni sayısında, gelecekte dönüşmesi öngörülen meslekleri mercek altına alıyor. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih, teknolojik değişim, yeşil geçiş, jeoekonomik parçalanma, ekonomik belirsizlik ve demografik değişimler olarak beş ana makro sürükleyicinin iş dünyasına olası etkilerini aktarıyor.

Şubat sayısında mesleklerin ruh sağlığına etkileri üzerine yapılan araştırmaları analiz eden Hürriyet İK Yayın Yönetmeni Sefer Levent, “Bulgulara göre, çalışanların refahı üzerinde en olumsuz etkiye sahip sektörlerin ‘sanat, eğlence ve etkinlik’ olduğu tespit edildi” diyerek farklı meslek dallarını değerlendiriyor. 2024 yılında İŞKUR’un iş gücü piyasası verilerini yorumlayan Hürriyet İK yazarı Noyan Doğan ise yılın en çok eleman arayan mesleklerini listeliyor. Büyüyen niteliksiz eleman ihtiyacından işverenlerin aradığı kriterlere kadar birçok bilgi bu yazıda yer alıyor.

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Son yazısında 2025 yılında iş arayışında yeni beklentilerin ortaya çıkacağına vurgu yapan Kariyet.net’in CEO’su Fatih Uysal, şirketlerin stratejilerinde dikkat etmesi gereken detaylara değiniyor. Uysal, “İşveren markasının yanı sıra 2025 yılı; yan haklar, esneklik ve kariyer gelişim fırsatlarının da ön planda olduğu bir dönem olacak” diye belirtiyor.

Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.