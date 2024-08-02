Hürriyet İK ile iş gücü sorunlarına yakından bakış

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Hürriyet İK, 4 Ağustos tarihinde Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak sunulan yeni sayısında, eleman eksikliği probleminden bahsediyor. Teknoloji, mühendislik, sağlık, inşaat sektörlerinin yanı sıra fabrika, tarla, restoranlarda da işgücü piyasasında nitelikli eleman bulmakta zorlanan işverenlerin sayısı artıyor. Hürriyet İK yazarları, eleman sorununun öngörülemeyen etkilerinden, temel çözümlerine kadar konuyu derinlemesine inceliyor.

Hürriyet İK Yayın Yönetmeni Sefer Levent, “Eleman problemini nasıl çözeceğiz?” başlıklı yazısı ile ara eleman sorununa değinerek çözüm olabilecek temel adımları okuyucuyla paylaşıyor. Levent, yazısında “Her bir sektörün ve coğrafi bölgenin farklı ihtiyaçları var. Çözüm stratejileri bu ihtiyaçlara göre özelleştirilmeli. Geleceğimiz için topyekün iş birliği şart” diye belirtiyor.

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Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa ağustos sayısında, son yılların en çok konuşulan konularından biri olan ‘Kurum Kültürü’ meselesini değerlendiriyor. Karaboğa, “Çalışanların kurumun ortak dilini, geleneğini ve başarı hedeflerini eşit derecede benimseyerek aynı hedefte buluşması, sürdürülebilir iş sonuçlarını kendiliğinden getirebiliyor” diyor.

Son dönemde değişim geçiren insan kaynaklarını inceleyen Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih ise insan ve kültür birimlerini analiz ediyor. İş ve yaşam dengesini odağına alan yazı, kültür ve deneyimi aktarmanın önemine değiniyor. Son yılların trend konusu sürdürülebilir istihdamın gelişimini vurgulayan Hürriyet İK yazarı Noyan Doğan, afetlerde iş gücüne yönelik risk yönetimine dair değerlendirmelerini paylaşıyor.

Yeni sayıda; iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değiniliyor. Dijital ayak izlerinin işe başvuru sürecinde etkili olduğunu belirten Hürriyet İK yazarı Gamze Bal, yazısında işe alım birimlerindeki uzmanların görüşlerini derliyor. Mülakatta dikkat edilen detaylardan özgeçmiş hazırlamanın kilit noktalarına kadar birçok bilgi dergide yer alıyor.

Yenibiriş katkılarıyla yayımlanan Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.