Hürriyet İK gözünden iş yerinde mental sağlık

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Hürriyet İK, 6 Ekim Pazar günü Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak sunulan yeni sayısında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih, iş hayatında 15 yıl öncesine nazaran yüzde 40 daha fazla artan stres oranlarını mercek altına alıyor. Global bir salgın halini alan ‘kendini iyi hissetmeme’ haliyle baş etmenin yolları, kaygının iş yaşantısına etkileri, strese karşı şirketlerin yöneldiği çözümler ve ruh sağlığına yapılan yatırım oranları uzmanların görüşleri eşliğinde son sayıda yer alıyor.

Hürriyet İK dergisi Yayın Yönetmeni Sefer Levent ekim sayısında; çalışanların ikinci bir işte çalışma eğilimini inceliyor. Nüfusun %43’ünün yan işlere sahip olduğu İngiltere verilerini aktaran yazıda; geçtiğimiz değişken ekonomik dönemde çalışanları ikinci bir işe iten sebeplerden bu yeni iş modelinin çalışan performansına olan etkilerine kadar kapsamlı bir araştırma sunuluyor.

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Hürriyet İK yazarı Taylan Özgür Dil ise son dönemin popüler meslekleri arasında yerini alan yapay zekâ mühendisliğini değerlendiriyor. Hürriyet İK yazarı Gülistan Alagöz ise yazısında pandemi sonrasında giderek rağbet görmeye başlayan esnek ofis modelini anlatıyor.

İş gücü piyasasına kamu desteğinin geldiğini müjdeleyen Noyan Doğan, programa dair tüm detayları okurlar için derliyor. Doğan, “İstihdamı artırmak için yol haritası belirlendi. Özellikle işgücü piyasasına katılımda güçlük yaşayan ve potansiyellerini yeterince gerçekleştiremeyen kesimlerin işgücüne daha yoğun ve etkin katılımları sağlanacak” diye aktarıyor. Avrupa ve Latin Amerika olmak üzere pek çok ülkede yürürlüğe giren yeni yasayı kaleme alan Hürriyet İK yazarı Gamze Bal ise, mesai saatleri dışında çalışanların ulaşılmama hakkını inceliyor.

Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.