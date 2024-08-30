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Hürriyet İK bakışıyla kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

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#Kurumsal#Sosyal Sorumluluk Projeleri#İK
Hürriyet İK bakışıyla kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 14:17

Kurumsal iş yaşantısına dair son yenilikleri kapsamlı bir yorumla aktaran Hürriyet İK, pandemi sonrasında iş hayatında yaşanan dönüşümden modern dünya düzeniyle giderek önem kazanan kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok konu başlığını yeni sayısında inceliyor.

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Hürriyet İK, 1 Eylül Pazar günü Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak sunulan yeni sayısında, Z kuşağının ihtiyaçları ile giderek önem kazanan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerini inceliyor. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih, kapak sayfasında yer alan yazısında; Z kuşağının motivasyonunda etkin rol oynayan KSS projelerini ele alıyor. Gezegeni korumak, dezavantajlı gruplara eşit yaklaşmak ve kaynakların eşit dağılımı gibi çeşitli konulara duyarlı yaklaşımda bulunan şirketler, çalışanların sadakatini daha kolay kazanıyor.

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, etik, sosyal ve çevresel sorunların şirket stratejilerine entegre edilmesinin önemine değiniyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin çeşitli olumlu etkilerini araştıran Karaboğa, “Bugün gelinen noktada genel tanımı itibarıyla sosyal olarak hesap verebilir olmak amacıyla, işletmenin kendi kendini düzenlemesi olarak tanımlanan KSS, insan kaynakları uzmanları tarafından da uzun yıllardır ele alınıyor” diye aktarıyor. Hürriyet İK Yayın Yönetmeni Sefer Levent, pandemi sonrasında kalıcı olarak yerini alan uzaktan çalışma düzeninin, iş hayatına yaptığı dönüşümleri analiz ediyor.

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Hürriyet İK yazarı Noyan Doğan ise işverenlerin eleman bulma sıkıntısını araştırıyor. Sektörlere göre eleman eksikliğinin dağılımından sebeplerine kadar geniş bir inceleme Hürriyet İK okurlarına sunuluyor.

Yenibiriş katkılarıyla yayımlanan Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.

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#Kurumsal#Sosyal Sorumluluk Projeleri#İK

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