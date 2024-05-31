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Saat & Saat olarak bugünkü büyüklüğünüz ve genel organizasyon yapınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Saat & Saat olarak Türkiye’nin Saatçisi unvanıyla sektöründe öncü bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. 150’ye yakın mağazamız ve geniş bayi ağımızla ülke genelinde hizmet veriyoruz. Bünyemizde 1000’e yakın çalışanımız var ve onların katkıları sayesinde büyüyor ve bu yıl 30. yılımızı kutluyoruz. Organizasyon yapımızda E-Ticaret, satış, pazarlama, finans, insan kaynakları, üretim gibi 17 birimimiz bulunuyor. Her biri, iş süreçlerimizin etkin ve verimli yürütülmesi için kilit rol oynuyor.

İnsan kaynakları yaklaşımını nasıl oluşturdunuz? Bu konudaki mottonuz nedir?

İnsan kaynakları yaklaşımımızı, çalışanlarımızın mutluluğunu ve gelişimini merkeze alarak oluşturduk. Bizim için her çalışanımızın bireysel katkısı büyük önem taşıyor. Bu nedenle eğitim ve gelişim programlarıyla, kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek oluyoruz. Mottomuz ise “Her saniye değerlidir, biz de öyle” Bu mottonun, insan odaklı yaklaşımımızı ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri simgelediğine inanıyoruz.

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İşveren markası ve çalışan memnuniyeti adına hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?

İşveren markamızın güçlü olması ve çalışan memnuniyetini yüksek tutmak adına birçok önemli çalışma yürütüyoruz. Öncelikle, “Great Place to Work” anketinde elde ettiğimiz sonuçlar, çalışanlarımızın memnuniyetini ve iş yerimize olan bağlılıklarını açıkça gösteriyor. Bu anket sayesinde çalışanlarımızın görüşlerini alıyor ve ihtiyaçlarını daha iyi anlıyoruz. Bu yıl aldığımız “En İyi İşveren” ödülü, bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak bizi gururlandırıyor ve doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor.

Çalışanlarımızın mutluluğunu ve motivasyonunu artıracak etkinlikler düzenliyoruz. Örneğin, Kadınlar Günü, Anneler Günü, Gülümseme Günü, Hayvanları Koruma günü gibi özel günlerde tüm çalışanlarımıza yönelik etkinlikler düzenliyor ve sosyal medya üzerinden bu etkinlikleri paylaşarak onların bu özel anlarını özelleştiriyoruz. Bu tür etkinlikler, çalışanlarımızın kendilerini değerli ve özel hissetmelerini sağlıyor.

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HAMZA UZUN

Ayrıca, şirket içi eğitimler, kariyer gelişim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekliyoruz. Tüm bu çalışmalar sayesinde, çalışanlarımızın iş yerinde mutlu ve motive olmalarını sağlıyor, birlikte büyüyüp başarılı bir gelecek inşa ediyoruz.

Kadın istihdamında önemli projeleriniz bulunuyor, bu konudaki çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kadın istihdamını artırmak ve işte fırsat eşitliğini sağlamak adına birçok önemli proje yürütüyoruz. Özellikle “Kadın Saat Ustaları Yetiştirme” ve “İncelikli İş” projelerimizle bu alanda önemli adımlar attık. Bu projelerle kadınlara mesleki eğitimler vererek onları saat ustası olarak yetiştiriyor ve iş hayatında daha fazla yer almalarını sağlıyoruz.

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Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde, “Kadın Saat Ustası ‘İncelikli İş’” projemizle “Kadın Dostu Markalar 2024 Farkındalık Ödülü”ne layık görüldük. Bu ödül, kadınlara verdiğimiz değerin ve kadın dostu marka olma misyonumuzun bir göstergesi olarak bizi gururlandırıyor.

Şirketimizde erkek çalışan oranı yüzde 53 iken kadın çalışan oranı ise yüzde 47 ve her geçen gün artmaya devam ediyor. Kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını desteklemek ve onlara eşit fırsatlar sunmak, bizim için büyük bir öncelik. Bu doğrultuda, kadınların kariyer gelişimlerini desteklemek ve iş hayatında kendilerine yer bulmalarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kadın dostu marka olma misyonumuzla, daha parlak bir yarın için kararlılıkla ilerliyoruz.

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Kadınlara verdiğimiz değerle ve kadın dostu marka olma misyonumuzla, genç yeteneklere de fırsatlar sunarak daha parlak bir yarın için çalışıyoruz. Bu projelerimizle, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyor ve geleceğin güçlü iş gücünü yetiştiriyoruz.

Ayrıca, bir diğer projemiz ise genç yetenekleri desteklemek adına başlattığımız “MT’Lik” projemiz de vizyonumuzun bir parçası. Türkiye’nin önde gelen 10 üniversitesinde öğrenim gören girişken ve öğrenmeye açık öğrencilerin katılım sağlayabildiği bu program, uçtan uca değerlendirme sürecini içeriyor. Öğrenciler, kendilerini yakından tanıma fırsatı buldukları, birim yöneticilerimizin de katılımlarıyla gerçekleştirilen rol playler, vaka çalışmaları ve video mülakatlarla zenginleştirilmiş bir süreçten geçiyorlar.

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MT’lerimiz, 17 departmanımızda belirli bir rotasyon doğrultusunda deneyim kazanma fırsatı elde ediyor. 6 ay süren bu projemizin sonunda, başarılı olabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri departmanlara kalıcı olarak yerleştiriliyorlar. Uyum sağlayan çalışma arkadaşlarımıza ise şirketimizde uzun soluklu kariyer fırsatları sunuluyor.