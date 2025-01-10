Her 10 çalışandan 7’si maaşını yetersiz buluyor

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Buna göre; Her 10 katılımcıdan 3’ü, 2024 yılında Ocak zammı dışında bir ara zam aldığını belirtirken her 10 çalışandan 7’si maaşını tatmin edici bulmadığını paylaşıyor. Öte yandan, yüzde 27’lik bir kesim ise yüzde 66 ve üzeri maaş artışı teklif edilirse iş değiştirebileceğini ifade ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 87.4’ü ofis ortamında çalışmaya devam ettiklerini paylaşırken yaklaşık yüzde 62’si haftada 4 gün çalışmak için maaşlarından yüzde 9’a varan bir kesintiyi kabul edebileceklerini de belirtiyor. Zam beklentisinin yanı sıra çalışanların işverenlerinden en büyük talepleri yan haklar olarak ön plana çıkıyor. Araç desteği ve sağlık sigortası, en çok talep edilen yan haklar arasında ilk sırayı alırken performans primleri, yakıt yardımı ve özel gün hediyeleri de sıklıkla talep edilen yan haklar arasında.

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ÇALIŞAN BAĞLILIĞI İÇİN İYİLEŞTİRME

Araştırma çıktılarında öne çıkan bir başka başlık ise çalışan bağlılığının şirket performansı üzerindeki güçlü etkisi. Katılımcıların yüzde 75’i, çalışan bağlılığının şirket performansı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Araştırma sonuçlarıyla ilgili konuşan Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu “Çalışan beklentilerinin her geçen gün şekil değiştirdiği günümüzde iş verenlerin çalışan deneyimine odaklanarak bu alanda iyileşme sağlamaları çok önemli. Araştırmamızın çıktıları, çalışan deneyimini iyileştirmek ve bağlılığı artırmak için şirketlerin yan hak düzenlemelerini önceliklendirmesinin oldukça önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Maaş beklentisinin yanı sıra çalışanın takdir edildiğini ve değer gördüğünü hissettiren uygulamalar çalışan bağlılığını güçlendiriyor ve şirket performansına pozitif etki ediyor” diye konuştu.