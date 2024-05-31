Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu: ‘E-Ticaretin milli takımıyla fark yaratıyoruz’

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Hepsiburada bağımsız araştırma kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre son iki yıldır üst üste “Türki-ye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” oldu. “Bu başarının temelinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve onlara her gün en iyi deneyimi sunmak için çalışan Hepsiburadalılar yer alıyor” diyen Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, “Türkiye’de e-ticaretin en köklü şirketi olarak çalışanlarımızla birlikte sahadaki dağıtım ekiplerimizden, çağrı merkezimize, üst yönetimimizden Ar-Ge mühendislerimize değin her birimiz E-ticaretin Milli Takımı’nı oluşturuyoruz. Bu takımın tek yürek olması ve bugüne kadar büyük başarılara imza atmasının altında Hepsiburada grubunda oluşturduğumuz çalışma kültürü yatıyor” şeklinde konuştu.

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3 ANA BİLEŞEN VURGUSU

Şirketin olmazsa olmazlarına değinen Esra Beyzadeoğlu:

“Ülkemizde ticareti dijitalleştirerek ekosistemindeki herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaç edinmiş Hepsiburadalı kültürünün 3 ana bileşeninin başına her şeyin kalbinde diye tanımladığımız “Müşteri” geliyor. Kültürümüzün bir diğer önemli parçasını inovasyon ve girişimcilik oluşturuyor. Bunlara ek ve güç veren bileşenimiz de “İyilik-Toplumsal Fayda”.

Bu kültürü oluşturan ve sürdüren çalışanlarımızı destekliyor ve onları cesaretlendiriyoruz.

Müşterinin her şeyin kalbinde olduğunu bilen ve kararlarını müşteri için veren, yenilikçi uygulamaları kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirip, yerli ve milli teknolojiyle müşterilerine her daim özgün ve yenilikçi çözümler sunan bir şirket grubuyuz.

Hepsiburada olarak biliyoruz ki topluma değer yaratmanın yolu iyi insan olmaktan geçiyor. Bu anlamda çok çeşitliliği ve çok sesliği benimsiyor ve farklılıklardan güç alıyoruz. Hatta kendi içimizde oluşturduğumuz “HepsiGönülden” markamız altında çalışanlarımızın çeşitli sosyal projelerde görev almasını teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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ESRA BEYZADEOĞLU

88 BİN SAAT EĞİTİM

Takım olmanın ve birlikte hedefe yürümenin yolunun eğitimden ve sürekli öğrenmeden geçtiğini dile getiren Esra Beyzadeoğlu şöyle devam etti: ‘Hepsinstitute’ çatısı altında, mentorluk ve çağın gereklerine uygun olarak yenilediğimiz eğitim modülleriyle her bir çalışanımızı eğitmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar toplamda 88 bin saat eğitim gerçekleştirdik. Burada kişi başına düşen eğitim saatimiz ise 26 saat oldu. ‘Hepsinstitute’de sunduğumuz gelişim programlarımızı arasında stratejik öneme de sahip olan global arenalarda ödüller kazanmış Liderlik Akademisi ile de şirket içerisindeki liderlerimizi gelişimine katkı sağlıyoruz. 9 ay süren bu eğitime geçtiğimiz yıl toplam 700 liderimiz katılarak, aldıkları 20 saat eğitimle programı başarıyla tamamladılar.

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KADIN-ERKEK SAYISI EŞİT

Dünyada kadın bir girişimci tarafından kurulmuş ve CEO’su da bir kadın olan az sayıdaki teknoloji şirketinden biri olduklarına vurgu yapan Esra Beyzadeoğlu, “Sektörümüzde kadın-erkek çalışan sayısı eşit olan yegane şirketiz. Bir yandan iş dünyasında kadınlarımızı desteklerken diğer yandan da iş yerinde cinsiyet eşitliğine yönelik değişimi teşvik eden çalışmalarımızı aralıksız olarak yürütüyoruz. Bu amaçla şirket içerisinde oluşturduğumuz ‘Hepsinspire’ ile Hepsiburadalı kadınların kendi içlerinde buluşma ve dayanışma noktası olacak bir platform oluşturduk. Bu platformumuzda 500 kadın çalışanımız aktif olarak yer alıyor. E-ticaretin Milli Takımı olarak şirket içerisinde çalışanlarımızın da aktif katılımıyla yarattığımız bu benzersiz kültür sayesinde ülkemiz için üretmeye ve müşterilerimize en yenilikçi ürün ve çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.