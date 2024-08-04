Hedef yetenekleri Türkiye’ye çekmek

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Savunma sanayinin geleceği ve istihdam potansiyeli nedir? Türkiye’nin bu sektördeki çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Savunma sanayimizde “kendi kendine yetebilme ve yüksek teknolojiye sahip olabilme” arzumuz doğrultusunda çok değerli ilerlemeler yaşanıyor ve sürekli başarı hikâyelerine imza atıyoruz. Özellikle insansız hava araçları (İHA), zırhlı araçlar, füze sistemleri, gemiler ve elektronik harp sistemleri gibi birçok alanda yerli ve milli ürünler, projeler ve yazılımlar geliştirilmektedir.

Yerli üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması stratejileri, Türkiye’yi kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ihracatçı bir ülke konumuna da getirdi. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı ASELSAN, TUSAŞ (TAI), ROKETSAN ve HAVELSAN gibi büyük savunma sanayi şirketleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünler, proje ve yazılımlar sunmaktadır.

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2002 yılında savunma ve havacılık projesi sayısı 62 iken 2023 yılı verilerini dikkate aldığımızda 1000+ seviyelerine gelmiş, yine aynı yılları toplam ciro anlamında kıyasladığımızda 12 katlık artış görülmektedir.

HER AŞAMADA EĞİTİM VAR

Havelsan’ın işgücü ve yetenek gelişimi için yaptığı çalışmaları öğrenebilir miyiz?

HAVELSAN Akademi birimimiz liderliğinde şu anda aktif birden çok platformda eğitim ve gelişim imkânları sunulmakta. Her yıl yapılan çalışan bağlılığı anketi ve odak grup sonuçlarına göre; iç iletişimin güçlendirilmesi ve ideal süreçlerin oluşturulması, yönetici gelişimi deneyim paylaşımının oluşması, kurum kültürünün ve kurum değerlerinin yaygınlaştırılması, benimsenmesi, yönderlik ve liderlik rol modellerinden faydalanılması başlıklarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla; Çalışan Bağlığı Anketi Aksiyon Adımları’nda yer alan ‘Kurum İçi Mentorluk Yapısı’ kurgulanmıştır. 2021 yılından itibaren HAVELSAN Liderim Mentorluk Programı markası ile mentorluk almak isteyen ve mentor olarak bilgi ve deneyimi paylaşmak isteyen HAVELSANLILAR’ın katılımları ile proje devam etmektedir.

Aynı zamanda ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Eğitimi alan tüm çalışanlarımız İç Koçluk Programı’na dahil edilmektedir. Bu kapsamda “Kariyer Koçluğu” programı ile şirketimiz bünyesinde bulunan aday mühendis ve stajyerlere yönelik kariyer koçluğu programı gerçekleştirmekteyiz. 2018 yılından bu yana yöneticilere özel LİDERLİK AKADEMİSİ öğrenme ve gelişim programı uygulanmaktadır.

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Eğitim kaynaklarını verimli kılmak ve eğitim gereksinimlerinin iç kaynaklardan sağlanması amacı ile eğitim gereksinimleri ve stratejik eğitim planı doğrultusunda Bize Bize Eğitimleri başlığında iç eğitimler düzenlenmektedir. Bunula birlikte HAVELSAN’ın stratejileri, kültürü, değerleri, iş yapış biçimleri ve ihtiyaç duyulan yetkinlikler kapsamında çalışanlarımızın yeni kazanımlar edinmesini sağlamak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman profesyonellerin vermiş olduğu Birlikte Gelişim Eğitimleri/ Seminerleri belirli aralıklar ile düzenlenmektedir.

İşe alım aşamasından itibaren aday mühendislik/uzmanlık ve stajyer istihdamımız ile birlikte iş hayatına yeni atılacak olan genç profesyonellerimizin Havelsan ile tanışıp güçlü bir gelişim ve deneyim serüvenine dahil ediyoruz.

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KARİYER FUARLARI DÜZENLENİYOR

“Değerler yuvaya dönüyor” başlığıyla yaptığınız çalışmalarda neler var? Bu anlamda hedefleriniz nelerdir?

“Değerler yuvaya dönüyor” projemiz kapsamında, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarımızın ülkemizde istihdamını sağlayarak tersine beyin göçü gerçekleştirmek üzere bir vizyonumuz var. Bu proje ile mühendislik ve diğer yüksek teknoloji alanlarında yurtdışında deneyim kazanmış kişilere yönelik iş fırsatlarını oluşturmak, bu vesile ile de “nitelikli iş gücü kazanımı, şirketimizin yenilikçi ve girişimci ekosistemini güçlendirme, yeni teknolojiler ve iş modelleri geliştirme, uluslararası deneyimin şirketimize transferi” hedeflenmektedir.

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Projemiz kapsamında özellikle Yurtdışı Türkler Birliği işbirliğinde yakın zamanda Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına ulaşmak amacıyla 10 farklı ilde kariyer görüşmeleri yapmak ve şirketlerimiz tanıtmak amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığımızın da teşvikleri ile ziyaretler düzenledik. Yine Savunma Sanayi Başkanlığımızın liderliğinde Hollanda’da kariyer fuarı düzenledik.

Bu çalışmalar kapsamında deneyimli ve genç yetenekli potansiyel adaylara ulaşarak onlara şirketimizde kısa süreli deneyimler sunarak çalışma ortamlarımız, değerlerimiz ve hedeflerimizi aktarabilmek adına fırsat sağladık.

GENÇLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Bilişim ve Otonom sistemler konusunda kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nedir? Hangi yolları izlemeliler?

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Öncelikle bu disiplinlerdeki temel eğitimlerini tamamlamaları bireysel reputasyonlarını güçlü kılmak adına ilk adımı oluşturacaktır. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği gibi alanlarda lisans eğitimlerini tamamlayıp sonrasında otonom sistemler, yapay zekâ, makine öğrenimi veya veri bilimi gibi alanlarda ileri düzey eğitim alın. Mümkünse yüksek lisans veya doktora seviyesinde eğitimlerini tamamlamak da bu alanda kendilerine güç katacaktır.

Lisans ve/veya Lisans üstü eğitim programlarını tamamlayan gençlerin mutlaka profesyonel sertifikalar veya teknoloji şirketleri tarafından verilen sertifika programlarına katılarak da kendilerini mesleki anlamda geliştirmeleri bir adım daha önce geçirecektir.

Tüm bunları yapmakla bitmiyor; pratik deneyimler kazanmalı ve bu alanlarda projelerde aktif rol almalarını öneririm. Ek olarak mutlaka ama mutlaka davranışsal yetkinliklerine de odaklanmalılar. Etkili iletişim, problem çözebilme kabiliyeti, duygusal zekâ, işbirliği gibi alanlarda temel gelişim alanlarına odaklanıp buraları güçlendirmelerinde fayda var.