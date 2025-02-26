Hedef ‘Erkek egemen’ algısını kırmak

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Beyçelik grup bünyesinde 26 şirket, Bursa, Kocaeli, İzmit, Bandırma ve Piteşti’de (Romanya) olmak üzere toplam 16 üretim tesisi ve 6 bine yakın çalışan bulunuyor. Beyçelik Grup şirketlerinde benimsediği sürdürülebilirlik ilkeleri ve ana odak noktaları kapsamında toplumsal eşitliğin sağlanması için farklı projeleri hayata geçiyor. Masa başından üretime kadar farklı iş kollarında kadınların eşit bir şekilde yer almasını destekleyerek, kadın istihdam sayısını artırmayı amaçlıyor. Beyçelik uzun vadede tüm grup genelinde çalışan kadın oranını yüzde 30 yapmayı planlıyor.

Eşitlik Komitesi

Grubun ana faaliyet alanı olan otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren şirketi Beyçelik Gestamp’ta toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirmek ve kadınlara bu alanda donanım kazandırabilmek için özel çalışmalar yapıyor. Beyçelik Gestamp bünyesinde genel müdürün liderliğini yürüttüğü ‘Eşitlik Komitesi’, eşitlik eylem planı ile faaliyetler oluşturup, şirket içindeki değişimi ve gelişimi ölçerek raporluyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles -WEPs) imzacısı olan Beyçelik Gestamp vermiş olduğu taahhüt kapsamında farklı faaliyetler gerçekleştiriyor. Şirket içinde iç eğitmenler aracılığı ile düzenli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilerek, çalışanların eşitlikçi bir bakış açısı kazanmaları hedefleniyor. Ayrıca yeni işe başlayan çalışanlar için uygulanan oryantasyon eğitimlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi de yer alıyor.

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Beyçelik Gestamp 2020 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından BM Nüfus Fonu ve Sabancı Vakfı desteğiyle ve TÜSİAD işbirliği ile yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi’ne de dahil. Bunun yanı sıra Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, kadın çalışanlarına 7/24 ulaşabilecekleri destek hattını hayata geçirdi. Beyçelik Gestamp tüm bu çalışmalarıyla erkek egemen olarak algılanan otomotiv sektöründe kadın çalışan oranın yukarıya çekebilmeyi hedefliyor.

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Mahmut TEMİZ

Geleceğin yetenekleri deneyim kazanıyor

Polisan Holding, geleceğin yeteneklerini bugünden keşfetmek ve iş dünyasına hazırlamak için PoliGenç Uzun Dönem Staj Programını hayata geçirdi. PoliGenç ile genç yetenekler, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek gerçek projelerde deneyim kazanırken Polisan Holding şirket kültürünü yakından tanıyor ve kariyer yolculuklarına sağlam birer adım atıyor. Polisan Holding’in PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı ile başlıca hedeflerini anlatan Polisan Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Mahmut Temiz; “Uzun dönem staj programı sürecinde stajyer alımlarında İstanbul ve Kocaeli bölgesindeki gençlerin programa dahil edilmesini, bölgesel iş olanaklarının artırılmasını ve ekonomik kalkınmaya doğrudan katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

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Mahmut Temiz, staj programının ayrıca genç yeteneklerin profesyonel iş yaşamına hazırlanmalarına destek olarak nitelikli işgücü oluşturulmasına fayda sunacağını, verilen teknik ve kişisel gelişim eğitimlerinin gençlerin bireysel ve toplumsal kalkınmalarına da katkı sağlayacağını belirtti.

Altı aylık bir süreci kapsayan program, endüstri, kimya, çevre, makine, metalurji ve malzeme mühendislikleri ile üniversitelerin kimya, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, dış ticaret, denizcilik ve lojistik gibi bölümlerdeki gençleri hedefliyor.

Kadın öğrencilere uzun dönem staj desteği

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Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, kadın öğrencilerin sektörde deneyim kazanmalarını destekleyen GençİZ yeni nesil uzun dönem kadın staj programının kapsamını genişletiyor.

Gençiz Dijital Akademi Sertifika Programı, Türkiye’nin farklı illerinden 1000 üniversite öğrencisi ve mezunu dijital ortamda bir araya getirerek 8 ay boyunca yenilikçi bir eğitim süreci sunacak. Şubat ayında başlayan programda katılımcılar, yapı malzemeleri sektöründe dijital dönüşüm, inovasyon sürdürülebilirlik, liderlik gibi pek çok konuda uzman isimlerden eğitimler alacak. Program, gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, sektörde sağlam kariyer adımları atmalarına da olanak tanıyacak. Gençler program sonunda alacakları sertifika ile iş hayatına güçlü bir başlangıç yapma imkânının yanında GençİZ Uzun Dönem Kadın Staj Programı’nda öncelikli değerlendirilme şansı da yakalayacaklar.