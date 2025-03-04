Hatay’daki çocuklar için “iz bırak” projesi

Haberin Devamı

Proje kapsamındaki atölyelerde, öğrenme sürecini eğlenceli hale getirecek farklı temalardaki ilgi çekici eğitimlerle, çocukların günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgiler edinmelerinin sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunması hedefleniyor. Örneğin, “Yaratıcı Bilim” atölyesinde çocukların eğlenceli deneyler yaparak keşfetme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmesi, “Geri Dönüşüm ve Çevre Bilinci” atölyesinde ise atıklardan ürün tasarlama gibi projelerle çevre bilinci kazanarak yaratıcılık becerilerini güçlendirmeleri bekleniyor. “Sanat ve Tasarım” atölyesi sayesinde el ve göz koordinasyonları ile estetik anlayışlarını geliştirebilecek olan çocukların, “Sağlık ve Hijyen Farkındalığı” atölyesinde de sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanacağı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Türk Henkel İz Bırak projesi kapsamında, Hatay'daki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda düzenlenecek atölyelerde eğitim, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. 8-12 yaş grubundaki çocukların katılımına açık olacak proje ile depremden etkilenen 200’den fazla çocuğa ulaşılarak, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, çevre bilinci kazandırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.