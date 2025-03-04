×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER

Hatay’daki çocuklar için “iz bırak” projesi

Güncelleme Tarihi:

#Henkel#İhtiyaç Haritası#Hatay
Hatay’daki çocuklar için “iz bırak” projesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 18:53

“İhtiyaç Haritası” iş birliğinde Türk Henkel tarafından hayata geçirilen “İz Bırak” projesinin, depremden etkilenen illerimizden Hatay’da konteyner yaşam alanında hayatlarını sürdüren çocuklara ulaşmayı amaçladığı açıklandı. Proje kapsamında, çocukların eğitici ve öğretici temalardaki ücretsiz atölyelere katılarak hem bireysel potansiyellerini keşfedeceği hem de geleceğe umut dolu bir iz bırakacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Proje kapsamındaki atölyelerde, öğrenme sürecini eğlenceli hale getirecek farklı temalardaki ilgi çekici eğitimlerle, çocukların günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgiler edinmelerinin sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunması hedefleniyor. Örneğin, “Yaratıcı Bilim” atölyesinde çocukların eğlenceli deneyler yaparak keşfetme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmesi, “Geri Dönüşüm ve Çevre Bilinci” atölyesinde ise atıklardan ürün tasarlama gibi projelerle çevre bilinci kazanarak yaratıcılık becerilerini güçlendirmeleri bekleniyor. “Sanat ve Tasarım” atölyesi sayesinde el ve göz koordinasyonları ile estetik anlayışlarını geliştirebilecek olan çocukların, “Sağlık ve Hijyen Farkındalığı” atölyesinde de sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanacağı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Türk Henkel İz Bırak projesi kapsamında, Hatay'daki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda düzenlenecek atölyelerde eğitim, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. 8-12 yaş grubundaki çocukların katılımına açık olacak proje ile depremden etkilenen 200’den fazla çocuğa ulaşılarak, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, çevre bilinci kazandırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Henkel#İhtiyaç Haritası#Hatay

BAKMADAN GEÇME!