HangiKredi İnsan Kaynakları Grup Müdürü Burcu YÜCEL: Z kuşağı ile dijital dönüşüm hızlanacak

Haberin Devamı

Genç kuşağın oldukça yoğun çalıştığı bir şirketsiniz. HangiKredi’de Z kuşağı çalışan oranınız nasıl (1996’dan 2015 doğumlu) ve iş hayatındaki beklentileri hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz?

HangiKredi’de yaş ortalaması 30.5 olan bir şirket. Çalışanlarımızın yüzde 35’ini ise Z kuşağı oluşturmaktadır. Z kuşağının iş hayatından beklentilerine baktığımızda iş yaşam dengelerinin oldukça hassas olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojiyle büyüdükleri için dijital araçları verimli kullanabiliyorlar. Bu nedenle uzaktan verimli çalışabiliyorlar. Şirketlerden de esneklik ve uzaktan çalışma imkânı bekliyorlar. Sürekli öğrenme ve gelişme beklentileri var. Şirket içi eğitim programları, mentorluk fırsatları ve kariyer gelişim planları onları motive ediyor. Açık iletişim ve şeffaflık Z kuşağı için önemli. Şirket içi hiyerarşinin esnek olduğu, geri bildirim kültürünün gelişmiş olduğu, çalışanların sesinin duyulduğu ve katılımının teşvik edildiği bir çalışma ortamı arzuluyorlar. Farklılıkların ve çeşitliliğin önemsendiği, kapsayıcı bir iş ortamı bekliyor. Cinsiyet, etnik köken, yaş, din, cinsel yönelim gibi konularda eşitlikçi politikaların uygulanmasını istiyorlar.

Haberin Devamı

YENİLİKÇİ FİKİRLER VE ÇÖZÜMLER GELİYOR

Z kuşağı çalışanları ile çalışma deneyiminiz nasıl? Pozitif ve negatif yönlerini paylaşabilir misiniz?

Genel olarak, Z kuşağı çalışanları ile çalışmak hem zenginleştirici hem de bazı uyum süreçlerini gerektiren bir deneyim. Onların yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımları, iş dünyasında önemli bir dönüşüm sağlıyor. Sorgulayıcı yaklaşımları sayesinde mevcudu uygulamak yerine yeni bakış açıları sağlayabiliyorlar. Genellikle yenilikçi fikirler ve yaratıcı çözümler getirirler. Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme isteği Z kuşağında oldukça yaygındır. Eğitim programlarına ve kişisel gelişim fırsatlarına açıklar, bu da yeteneklerinin ve bilgilerini hızla artırmalarını, ekip arkadaşlarını da geliştirmelerini sağlar. Değişen koşullara ve yeni çalışma biçimlerine kolayca uyum sağlayabilirler. Negatif yönleri ise, içsel motivasyonlarını çabuk kaybedebiliyorlar. Sürekli ve anlık geri bildirim bekliyorlar. Bu, bazı yöneticiler için zorlayıcı olabilir, çünkü daha geleneksel geri bildirim süreçlerine alışkın olabilirler. Kariyer yollarının hızlı ilerlemesini bekliyorlar. Bu da zaman zaman reel beklentilentilerden uzak kariyer hedeflerine neden olabilir. Esnek ve bağımsız çalışma tarzını tercih ettiklerinden, geleneksel çalışma saatlerine ve yöntemlerine uyum sağlamakta zorlanabilirler.

Haberin Devamı

Z kuşağı çalışanlarının iş yerinde hangi değerleri ön planda tuttuğunu gözlemliyorsunuz?

Z kuşağı ile yaptığımız görüşmelerde özellikle 5 değerin öne çıktığını söyleyebiliriz. İş&yaşam dengesi ve esneklik, iletişim ve şeffaflık, sürekli öğrenme ve gelişme, takdir ve tanınma, yenilik.

Yeni kuşak çalışanlarının iş hayatındaki rolü ve etkisi hakkında gelecekte ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz?

Z kuşağı çalışanlarının iş hayatındaki rolü ve etkisi gelecekte önemli değişiklikler getirecektir. Teknolojiye yatkınlıkları nedeniyle dijital dönüşüm hızlanacak, uzaktan ve hibrit çalışma modelleri yaygınlaşacaktır. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı ön planda tutan bu kuşaklar, esnek ve yatay hiyerarşi ile daha açık ve iş birliğine dayalı çalışma ortamları yaratacaktır. İş-yaşam dengesi, çalışan deneyimi ve wellness programları daha fazla önem kazanacak. Sürekli öğrenme ve kariyer gelişimi fırsatları artacak, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik politikaları ön planda olacak. Şirketlerin etik değerleri, çalışan bağlılığı ve motivasyonunda önemli rol oynayacaktır. Yenilikçilik ve girişimcilik kültürü, büyük şirketler arasında da yaygınlaşacak, kurum içi sosyal ağlar ve iş birliği platformları daha etkin kullanılacaktır. Çevrimiçi işe alım süreçleri standart hale gelecek ve gig ekonomisi yaygınlaşacaktır.

Haberin Devamı

‘Eğitim ve terfi imkânı sunuyoruz’

Çalışanları motive etmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

HangiKredi’de ekip arkadaşlarımıza uzaktan çalışma imkânı sağlıyoruz. Şirket organizasyon yapımız hiyerarşik yaklaşımdan uzak. Tüm çalışanlar fikirlerini özgürce ifade edebiliyorlar. Sürekli öğrenme yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda hem yüksek lisans teşvikleri hem de yabancı dil eğitimleri gibi imkânlar sağlıyoruz. Birebir görüşmelerle kariyer beklentilerini öğreniyoruz. Terfi imkânları ve açık pozisyonlar doğrultusunda rotasyon fırsatları sağlıyoruz. Deneyimli çalışanlarla tecrübelerini paylaşmak üzere mentorluk programı oluşturduk. Şirket içi iletişimi açık ve şeffaf tutmaya özen gösteriyoruz. Karar alma süreçlerine dahil ederek fikirlerini dinliyoruz. Yeni fikir komitemiz ile yenilikçi fikirlerini uygulama ortamı sağlıyoruz. HangiKredi’de çalışanlara hem fikirlerini sunabilme hem de kendilerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Çeşitliliklere saygı duyan adil bir yaklaşımla karar almaya önem veriyoruz.