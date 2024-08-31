Güvenlik açığı büyüyor

Haberin Devamı

HASTANELER, okullar, toplu konutlar, kamu binaları gibi birçok alanda özel güvenlik görevlisine ihtiyaç giderek artıyor. Rakamlara göre özel güvenli kimliğine sahip olanların neredeyse yarısı aktif çalışıyor. Peki ama diğer yarısı neden sektörde değil?

Özel güvenlik sektöründeki istihdam sorununu ve atılması gereken adımları Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan ile konuştuk...

ÖNEMLİ SORUN: İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

“Özel güvenlik sektörünün Türkiye’de hızla büyüyor olmasına rağmen, bu alandaki istihdam açığı da giderek artıyor” diyor Şahan ve rakamları şöyle aktarıyor: “2024 yılı itibarıyla yaklaşık 750 bin kişinin özel güvenlik görevlisi kimliği sahibi olmasına rağmen, aktif olarak 371 bin özel güvenlik görevlisi hizmet veriyor. Türkiye’nin 81 ilini ele aldığımızda yaklaşık olarak 14 bin ilave özel güvenlik görevlisine ihtiyaç duyuluyor. En çok aranan meslek grupları arasında yer alan özel güvenlik görevlisi, fazlasıyla talep olduğuna dair bir algı yaratsa da aslında yüksek turnover yaşanıyor. Özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verenler, asgari ücret seviyesinde maaş alması ve özlük hakları gibi nedenlerden dolayı sık sık iş değiştiriyor. Dolayısıyla özel güvenlik şirketleri sürekli olarak yeni personel arayışına giriyor ve bu da talep çok algısına yol açıyor.”

Haberin Devamı

ÜCRETLER VE YAN HAKLAR İYİLEŞTİRİLMELİ

Kamusal ve özel alanlarda güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel güvenlik görevlilerinin emeğinin karşılığını tam olarak almadığına dikkat çeken Şahan şunları söylüyor: “Özel güvenlik görevlileri çalışma ortamları gereği birtakım zorluklarla karşılaşıyor. Vardiyalı çalışma düzeni, resmi tatillerde de görevlerin sürekliliği ve mevsimsel şartlardan doğrudan etkilenmeleri, bu zorluklara örnek olarak gösterilebilir. Ancak bunları dengeleyecek özlük hakları düzenlenmemiş durumda. Çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmemesi de ne yazık ki deneyimli ve nitelikli iş gücü kaybına neden oluyor. Özel güvenlik sektöründeki istihdam açıklığının ve yüksek turnover oranının önüne geçmek için ücretlerin ve özlük hakların iyileştirilmesi gerekiyor.”

Haberin Devamı

Fazla mesai ücretlerindeki çarpanın yükseltilmesi, genel tatil ücret çarpanının ve yıllık izin haklarının artırılmasıyla birlikte özel güvenlik görevlilerine vazife malullüğü hakkının tanınmasının da gerekli olduğunu düşündüklerini belirten Şahan, özel güvenlik görevlilerinin vefatı, yaralanması durumunda tazminat ödenmesi, SGK iş tanımları listesine özel güvenlik sektörü başlığının eklenmesinin de sektöre olumlu katkılar sağlayacağını söylüyor. Şahan, bu konuların düzenlenmesi ve iyileştirilmesi kapsamında İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdindeki girişimlerini sürdürdüklerini, sektörün ve çalışanların sorunlarını aktararak çözüm önerileri konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerinin de altını çiziyor.

Haberin Devamı

‘HİZMET ALANINA GÖRE EĞİTİM VERİLMELİ’

Özel güvenlik sektöründe iyileştirilmesi gereken en önemli konulardan birinin eğitim ve kalifiye personel eksikliği olduğu dile getiren Şahan, “Birçok güvenlik görevlisi, yeterli eğitim almadan göreve başlıyor ve bu da güvenlik hizmetlerinin kalitesini düşürüyor. Hizmet verilen tüm alanların kendine ait yetkinlikleri ve özellikleri bulunuyor. Bu nedenle de özel güvenlik görevlilerine hizmet verecekleri alanlara göre eğitimler vermek çok önemli. GÜSOD olarak, bu eğitimlerinin öneminin bilincindeyiz. Bu nedenle de kendi şirketlerimizde istihdam edilen tüm özel güvenlik görevlilerine çalışacakları alanlar özelinde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin sonucunda, ihtisaslaşma eğitimlerini alan özel güvenlik görevlilerinin yüzde 63 daha doğru müdahalede bulunduklarını fark ettik. Böylece, özel güvenlik sektörünün hizmet kalitesini artırırken yüzde 30 oranında daha iyi bir hizmet sunma olanağı sağlıyoruz”ifadelerini kullanıyor.