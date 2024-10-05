Güveniyorum, değer görüyorum

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İSLİM AKKAYA

Pluxee Türkiye Yazılım Geliştirme Uzmanı

‘BURADA İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR ORTAM VAR’

Yıldız matematik bölümünden mezun oldum. Üç yıldır Pluxee’de software developer olarak çalışıyorum. Kariyer planım okul yıllarımda şekillendi. Kod yazmaya başladığım andan itibaren yazılım geliştirme büyük bir tutku haline geldi. Üniversitenin son sınıfında, teknolojide rol model kadınlar yetiştirmeyi hedefleyen bir girişimin düzenlediği bir bootcamp’e başvurdum, bin 200 kişi arasından seçildim. Bootcamp’ten mezun olduktan sonra yolum Pluxee ile kesişti. İyi ki kesişmiş. Buraya geldiğimde en büyük beklentim teknik tarafta beni geliştirecek projelerde görev almak ve rahatlıkla iletişim kurabileceğim bir ekipte olmaktı. Bunları buldum.

Burada sistemli bir çalışma var. IT departmanındaki ekiplerle birlikte Scrum metodolojisini kullanarak iki haftalık planlı işlerin yer aldığı bir takvim içerisinde çalışırız. Ekip olarak günün belli bir saatinde “daily” adında kısa bir toplantı yaparız. Bu toplantıda herkes, bir önceki gün yaptıklarını, o gün yapmayı planladıklarını ve varsa karşılaştığı engelleri paylaşır. Takıldığımız yerlerde birbirimize yardımcı olur ve gerçek bir takım çalışması gerçekleştiririz. Gün içinde birkaç toplantı yaparız.

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Bir ‘software developer’ olarak bana göre iyi bir işyeri teknolojik altyapıya yatırım yapan, açık iletişim ve takım çalışmasına önem veren ve çalışanlarının kariyer gelişimini destekleyen bir ortamdır. Pluxee’de ise işbirliğine dayalı ve destekleyici bir iş ortamı var. Bu, iş süreçlerinde sürekli iyileştirme ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek adına hem önemli bir avantaj sağlıyor hem de güvende hissettiriyor. Sodexo’dan Pluxee’ye dönüşüm projesi de şirketin değişime ne kadar hızlı ayak uydurabildiğinin ve yenilikçi bir vizyona sahip olduğunun somut bir örneği.

ÖZGE KAPUCUOĞLU

Pluxee Türkiye Müşteri Deneyimi Müdürü

‘ÇALIŞANI MUTLU EDEN DÜNYA’

Endüstri mühendisiyim. Yüksek lisansımı Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yaptım. Okul yıllarımda da çözüm odaklı ve verimliliği artıran sistemler üzerinde çalışmak beni hep heyecanlandırmıştı. Bu ilgi, mezun olduktan sonra beni üretim sektörüne yönlendirdi ve iş hayatıma üretim planlama mühendisi olarak Ankara’da başladım. Ancak fark ettim ki, İnsana dokunan süreçlerde yer almak beni daha çok mutlu ediyor. Bu motivasyon ile İstanbul’da yeni bir maceraya başladım. Bir telekomünikasyon şirketinde 15 yıl çalıştım. Altı ay önce de Pluxee’ye katıldım.

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Pluxee’ye katılmadan önce güçlü bir takım ruhuna sahip, dinamik, inovasyona açık bir iş ortamı bekliyordum. Pluxee’de çalışmaya başladığımda, bu beklentilerimin çok ötesinde bir şirketle karşılaştığımı söylemeyelim. Öncelikle Pluxee’de birbirine güvenen, samimi ve sıcak bir ekip var. Adaptasyon sürecim içerdeki bu samimi ve işbirlikçi atmosfer nedeniyle kolay oldu.

Şirketin müşteri odaklı yaklaşımı, çalışanların fikirlerini özgürce paylaşabildiği açık bir kültürle birleşiyor. Sürekli inovasyonu teşvik eden, öğrenmeye ve gelişime açık bir yapıda çalışmak, hayal ettiğim iş ortamını tam anlamıyla bana sundu. Hem markanın bir parçası hem de bir kullanıcısı olarak, müşterilerimize sunduğumuz deneyimi bizzat kendim de yaşıyorum. Bu, işimize ayrı bir anlam ve keyif katıyor. Müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın iş hayatında mutlu olmalarını hedeflerken, biz Pluxee çalışanları olarak da aynı deneyimi yaşıyoruz. “Çalışanı Mutlu Eden Dünya” sloganı, sadece müşterilerimiz için değil, bizim için de geçerli. Her bir çalışanın fikrini almak ve özellikle stratejik konularda birlikte tasarlamak şirketin DNA’sında var.

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GİZEM YAZICI

Pluxee Türkiye Kıdemli Ürün Yöneticisi

‘İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ ÖNEMLİ’

Bir yılı aşkın süredir Pluxee Türkiye’deyim. İşletme lisansının ardından pazarlama ve lojistik yönetimi yüksek lisansı yaptım. Üniversite dönemindeki iş deneyimlerim sırasında ürün yönetiminin bana daha uygun olduğunu gördüm. Pluxee’nin global bir firma olduğunu biliyordum. İşe başladıktan sonra sosyalliğe önem veren, mutlu ve dinamik bir çalışma ortamı buldum. Burada esnek ve hibrit bir çalışma modeli var. Haftanın iki günü evden çalışıyoruz. Ofisten çalıştığımız günler hem sosyalleşmek hem de işlerimizi yüz yüze iletişimin sağladığı kolaylıkla halledebilmek için iyi bir fırsat oluyor. Evden çalıştığımızda da bireysel işlerimizi toparladığımız, online toplantıların yapıldığı mesai geçiriyoruz. Genel olarak güne maillerimi kontrol ederek başlıyorum, toplantı takvimine göre o hafta yapacağım işler için kendime odaklanabileceğim saatler ayırmaya çalışıyorum. Çarşamba günleri tam da bu amaçla Pluxee On Focus saati olarak ayırdığımız bir öğleden sonramız var.

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Bana göre iyi bir işyeri; çalışanın kendini mutlu, huzurlu, verimli hissettiği bir çalışma ortamı sunmalı. İşyerinde herkesin fikirlerinin dinlendiği, saygı gördüğü, adil bir sistemin benimsenmesi ve süreçlerin şeffaflık ile ilerletilmesi, iş-yaşam dengesinin doğru kurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Bizim şirkete gelince; açık iletişim kültürü var. Dinamik bir yapı söz konusu. Bunu destekleyen çevik (agile) gruplar oluşturuldu. Daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz, bu da beni mutlu eden bir durum.

Bana göre şirketinizin topluma karşı sorumluluğu da önemli bir başlık. Pluxee’nin 2025 net sıfır hedefi benim için önemli. Deprem bölgesinde ‘Yanında’ projesiyle depremzede öğrencilerle dayanışmanın parçası olduk.

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MEHMET ŞEKER

Pluxee Türkiye Yazılım

Geliştirme Takım Lideri

‘ETİK REKABET İŞYERİNDE ÖNEMLİ’

Lise eğitimimi Mersin’de tamamladım. Ardından kendimi mühendisliğe daha yakın hissettiğim için Ege Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdim. Teknolojik dönüşümü iyi takip eden firmaları araştırıyordum. Pluxee’den bir iş görüşmesi daveti aldım. Dönüşüme verilen önem ve mesleki olarak sunulan gelişim fırsatları oldukça değerli. Daha da önemlisi, Pluxee’nin insana ve çevreye verdiği değer.

Pluxee’ye katılmadan önce, firmanın sadece çalışanlara yemek kartı hizmeti sunduğunu düşünüyordum. Çalışmaya başladıktan sonra çok daha çeşitli ve kapsayıcı bir yaklaşım olduğunu fark ettim.

Burada iş günlerim genellikle çevik çalışmanın getirdiği ritüeller etrafında şekilleniyor. Toplantılar yapılıyor. Günün geri kalanında yazılım geliştirme, ekip içi koordinasyon ve kod geliştirme sürecinde karşılaşılan sorunlara destek sağlama gibi görevlerle ilgileniyorum.

Bana göre iyi bir işyeri nasıl olmalı? Bence insanı odağa koyan, şeffaf ve dürüst iletişim kuran, etik rekabet yapılan bir yer olmalı. Burada oldukça destekleyici ve dinamik bir çalışma ortamı var. Şirket içindeki iletişim açık ve şeffaf; bilgi paylaşımı ve geri bildirimler konusunda rahat bir ortam mevcut. Yeni başlayanlar için kapsamlı bir oryantasyon süreci sunuluyor; bu süreçte verilen eğitimler ve mentorluk, hızlı adaptasyon sağlamaya yardımcı oluyor.

Şirketimizin sosyal sorumluluk projelerine ve sosyal etkinliklere olan yaklaşımı da çalışma ortamımızın önemli bir parçası. Örneğin, Dragon Festivali ve İstanbul Maratonu gibi büyük organizasyonlarda tüm ekip olarak yer aldık. Bu tür etkinlikler, bir yandan takım ruhumuzu desteklerken bir yandan da sosyal ve sosyal deneyimler yaşattı bize.

NEDEN PLUXEE’DE ÇALIŞMALISIN?

- Çalışana değer veriliyor. Hibrit ve esnek çalışma düzeni var ve böylece iş yaşam dengesi korunuyor.

- İhtiyaca göre kişisel olarak belirlenebilen zengin ve esnek yan haklar sunuluyor.

- Kariyer ve gelişim fırsatları sunuluyor.

- Global bir şirket.

- Başarılar ödüllendiriliyor.

- Çevreye ve topluma önem veriliyor.

- İşbirliği kültürü hâkim.

- Güçlü takım ruhu.

- Şeffaf iletişime imkân tanıyan güven ortamı var.