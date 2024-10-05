Girişimci İK Programı’nı başlattı

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Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini büyütmeyi hedefleyen kurumsal risk sermayesi platformu Startep Türkiye’nin Yöneticisi Saliha Buyruk, “Girişimci İK Programı ile çalışanların oluşturduğu ve sahiplendiği, bir girişimci kurum kültürü tasarladık” dedi ve şöyle devam etti: “Kutunun dışında düşünen, farkındalığı yüksek, tüm iş süreçlerinde katılımcı, sürekli gelişim odaklı çalışanlar ile ezber uygulamalardan bağımsız bir kurum kültürü oluşturuyoruz. Girişimci CEO, Girişimci Dijital Pazarlama Yöneticisi, Girişimci Finans Uzmanı, Girişimci Kurumsal İletişimci gibi doğrudan ve/veya dolaylı tüm diğer birimlerin verimliliklerini artırma; kişisel ve kurumsal gelişim için, anlamlı ve pozitif bir huzursuzlukla ‘hep daha iyiyi arayış’ olarak tarif ettiğimiz bir yolculuğa çıkarıyoruz.”

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Çalışanların, girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı ve harekete geçirmeyi hedefleyen program kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler de belli oldu. Çalışanların kendi alanlarına yönelik online ve fiziksel eğitimler, fikir ve deneyim atölyeleri, sektör liderleri ile ilham veren buluşmalar Girişimci İK programında planlanan eğitimler ve workshoplardan birkaçı.