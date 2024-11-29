Gençlerin önceliği ‘iş-yaşam’ dengesi

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GENÇLERİN kariyer platformu Youthall, bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği ‘Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Bu sene toplamda 2 bin 627 kişinin katıldığı araştırma; 18-34 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri ve yeni mezun gençlerin ekonomik koşullara, iş dünyasına ve geleceklerine dair kaygılarını gözler önüne serdi. İşte öne çıkan başlıklar:

EKONOMİK AÇIDAN AİLEYE BAĞIMLI

2024 araştırma sonuçları, gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanma konusunda büyük zorluklar yaşadığını ve ailelerine olan bağımlılıklarının devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 2023’e kıyasla harçlıklar yüzde 100 oranında artmış olmasına rağmen yüksek enflasyon karşısında gençlerin alım gücünün azaldığı görüldü. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 70.1’i aylık 5 bin TL’nin altında gelirle geçinmeye çalışırken yüzde 64.1’i ailesinden harçlık alarak hayatını idame ettiriyor. Dolayısıyla gençlerin kendi hayatları üzerindeki kontrol hissi de erozyona uğruyor.

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ESNEK ÇALIŞMA TERCİH EDİLİYOR

Gençlerin iş seçimlerinde önem verdikleri faktörler de geçen seneye göre değişiklik gösterdi. Geçen yıl gençlerin ilk öncelikleri arasında maaş seviyeleri ve anlamlı bir işin parçası olma arzusu öne çıkarken 2024 yılında iş-yaşam dengesi daha önemli bir faktör haline geldi. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 53.7’si iş-yaşam dengesinin iş seçiminde en önemli faktör olduğunu belirtirken, yüzde 48’i esnek çalışma koşullarına sahip işlerde çalışmayı tercih ettiğini ifade ediyor.

Son dönemde global büyük şirketlerin çalışanlarını haftanın 5 günü ofisten çağırmaya başlamasına rağmen pandemi sonrası gelişen uzaktan çalışma modeli gençler arasında popülerliğini korumaya devam ediyor. Maaş seviyesi de yüzde 44.6’lık bir oranla etkili bir değerlendirme kriteri olarak karşımıza çıkıyor. Gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı çalışmak için kurumsal ve global şirketleri önceliklendiriyor. Kurumsal ve Türkiye merkezli şirketler ise sadece katılımcıların yüzde 7’sinin öncelikli tercihi.

ULUSLARARASI DENEYİM KAZANMAK İSTİYORLAR

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Araştırma, 2023 yılındaki trendin devam ettiğini ve gençlerin yurtdışı hayallerinin hâlâ yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 53.8’i eğitim fırsatlarını yakalamak, dil becerilerini ve kültürel deneyimlerini geliştirmek amacıyla yurtdışına gitmek istediğini belirtiyor. Yurtdışına gitmek isteyenlerden yüzde 35.6’sı bu isteğin en büyük sebebinin ‘uluslararası deneyim kazanma’ olduğunu ifade ediyor. Yüzde 31.4’ü yurtdışındaki daha iyi yaşam koşulları nedeniyle gitmeyi tercih ederken yüzde 24.5’i emeğe verilen değerin Türkiye’ye kıyasla yurtdışında daha yüksek olmasını bu kararlarının temel sebebi olarak gösteriyor.

10 KİŞİDEN 7’Sİ İŞ DEĞİŞİKLİĞİ PLANLIYOR

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Araştırma sonuçlarına göre çalışan mezun gençlerin yüzde 71.3’ü önümüzdeki yıl iş değiştirmeyi düşünüyor. Tercih etmeyi düşündükleri öncelikli sektörlerin başında teknoloji, enerji ve otomotiv sektörü yer alıyor. İş değiştirme isteğinin ardındaki başlıca nedenler ise yüzde 63.2 oranında bulundukları şirket ve pozisyonlarda kendilerini geliştirememeleri, yüzde 58.6 oranında gelir memnuniyetsizliği ve yüzde 47.1 oranında kariyer ilerlemesi için fırsat eksikliği olarak belirtiliyor.

YAPAY ZEKÂDA KARARSIZLIK HAKİM

Yapay zekâ teknolojileri gençler arasında giderek daha fazla ilgi görse de bu konudaki bilgi eksikliği hâlâ önemli bir bariyer olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin yüzde 47.2’si yapay zekâ uygulamalarını sık sık kullandığını belirtirken, bu oran mezunlar arasında yüzde 29.7’ye düşüyor. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 90’ı, yapay zekâ teknolojilerinin gelecekteki kariyer planlarına yön vereceğine inanıyor. Bununla birlikte yapay zekânın kariyer planlamasında sahip olabileceği güçlü pozisyon ile ilgili endişeler de yok değil. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 44.5’i yapay zeka tabanlı CV oluşturma araçlarına güven konusunda kararsız olduğunu ifade ediyor. Yüzde 43.1’i bu araçlara güvendiğini belirtirken yüzde 12.4’ü güvenmediğini belirtiyor. Mezunların ise yüzde 47.8’i yapay zekâ tarafından yapılan CV taramalarının veya ön eleme süreçlerinin genellikle adil olduğunu ancak yine de hata payı olabileceğini düşünüyor. Yapay zekâ taramalarının kesinlikle adil olmadığını düşünenler yüzde 10.8 iken sadece yüzde 10.5’i bu süreçlerin adil olduğuna kesin olarak inanıyor.