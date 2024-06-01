Gençleri iş dünyasına kazandıracak proje

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10. yıl kutlama toplantısında gençlere yönelik staj programının ayrıntılarını anlatan Ricoh Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nesime Orhan Ok, ‘Future Talent staj programı’ ile üniversite öğrencilerini iş dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini; bu sayede gençlerin potansiyellerini keşfetme ve iş dünyasının dinamiklerini daha erken yaşta deneyimleme fırsatı bulduklarını söyledi.



KALİFİYE İŞGÜCÜ GÖÇÜ YAYGINLAŞTI



“Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalifiye işgücü bulmak gün geçtikçe zorlaştı” diyen Ok, şöyle devam etti: “Pandemi sonrası, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, yüksek enflasyon, paranın değer kaybı gibi nedenler, gençlerin, kaliteli işgücü göçü ile Avrupa ve Amerika başta olmak üzere yurt dışına gitme kararı almasına neden oldu. 2023’te ilk kez 6 gencin katıldığı uzun dönemli staj programında, stajyerler gerçek iş hayatını deneyimlerken, Ricoh Türkiye’nin kendilerine sunduğu sınırsız gelişim imkanlarından yararlandıkları gibi, iç mentorluk programına katılarak, Ricoh Türkiye yöneticilerinden birebir mentorluk alma, onların deneyimlerini dinleme, kariyerlerini nasıl yapılandırdıklarını keşfetme ve iş hayatına dair tüm sorularını cevaplandırma beklentilerini netleştirme imkanı buldular.”