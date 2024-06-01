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Gençleri iş dünyasına kazandıracak proje

Güncelleme Tarihi:

#Genç#İş Dünyası#İstihdam
Gençleri iş dünyasına kazandıracak proje
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

BASKI ve görüntüleme çözümleri alanında hizmet veren ve merkezi Tokyo’da bulunan Ricoh Türkiye’nin 10. yılına, şirketin genç istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği staj programları damga vurdu. Şirket, operasyonlarını 40 yılı aşkın süredir Türkiye’de farklı şirketlerin bünyesinde yer alarak sürdürürken, 2014’ten itibaren de kendi kurumsal adıyla Türkiye’de de yürütmeye başlamıştı.

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10. yıl kutlama toplantısında gençlere yönelik staj programının ayrıntılarını anlatan Ricoh Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nesime Orhan Ok, ‘Future Talent staj programı’ ile üniversite öğrencilerini iş dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini; bu sayede gençlerin potansiyellerini keşfetme ve iş dünyasının dinamiklerini daha erken yaşta deneyimleme fırsatı bulduklarını söyledi.

KALİFİYE İŞGÜCÜ GÖÇÜ YAYGINLAŞTI

“Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalifiye işgücü bulmak gün geçtikçe zorlaştı” diyen Ok, şöyle devam etti: “Pandemi sonrası, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, yüksek enflasyon, paranın değer kaybı gibi nedenler, gençlerin, kaliteli işgücü göçü ile Avrupa ve Amerika başta olmak üzere yurt dışına gitme kararı almasına neden oldu. 2023’te ilk kez 6 gencin katıldığı uzun dönemli staj programında, stajyerler gerçek iş hayatını deneyimlerken, Ricoh Türkiye’nin kendilerine sunduğu sınırsız gelişim imkanlarından yararlandıkları gibi, iç mentorluk programına katılarak, Ricoh Türkiye yöneticilerinden birebir mentorluk alma, onların deneyimlerini dinleme, kariyerlerini nasıl yapılandırdıklarını keşfetme ve iş hayatına dair tüm sorularını cevaplandırma beklentilerini netleştirme imkanı buldular.”

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#Genç#İş Dünyası#İstihdam

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