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Gençleri ‘cazip iş’ vaadiyle tuzağa düşürüyorlar

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#ESET#Siber Suçlar#Siber Güvenlik
Gençleri ‘cazip iş’ vaadiyle tuzağa düşürüyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 07:00

Siber suçlular hedefine ulaşabilmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, gündemi ve hedef kitlenin beklentilerini yakından takip ederek tuzağına düşürebileceği kurbanlarının ilgisini çekebilecek konuları araştırıyorlar. Siber güvenlik şirketi ESET, son günlerde üniversite eğitim döneminin başlaması nedeniyle, iş ve burs arayan gençlerin daha çok hedef alındığını açıkladı.

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İş arayan gençleri hedefleyen siber suçlular, iş arama platformlarında sahte iş ilanları yayımlayarak genellikle gerçek olamayacak kadar iyi görünen hileli istihdam teklifleri yaratıyorlar. Bunun için esnek zaman dilimlerinde ve evden çalışmaya uygun, yüklü bir maaş almaya imkân veren pozisyonlar sunabiliyorlar. Kimlik hırsızlığı ile tuzağa düşürdükleri kişilerin verilerini kullanarak onların adına banka hesapları açabiliyor, kimliklerini sahte belgeler oluşturmak için kullanabiliyorlar.

Dolandırıcılar ayrıca, hileli burslar, sosyal medya üzerinden yarışma veya çekiliş teklifleri, lüks ürünlerin sözde indirimli satışı, çevrimiçi arkadaşlık platformları üzerinden mesajlaşma gibi yöntemleri de kullanıyor.
Uzmanlar istihdam dolandırıcılık yöntemlerine maruz kalmamak için şu önerilerde bulunuyor: “Cazip görünen bir iş teklifine rastlarsanız şüpheli bir şey olup olmadığını görmek için şirketle ilgili hızlı bir web araması yapın. Kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alındıktan sonra, maaşınızı alabilmek için paylaşmanız gerekeceğini unutmayın.”

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#ESET#Siber Suçlar#Siber Güvenlik

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