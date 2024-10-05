Gençleri ‘cazip iş’ vaadiyle tuzağa düşürüyorlar

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İş arayan gençleri hedefleyen siber suçlular, iş arama platformlarında sahte iş ilanları yayımlayarak genellikle gerçek olamayacak kadar iyi görünen hileli istihdam teklifleri yaratıyorlar. Bunun için esnek zaman dilimlerinde ve evden çalışmaya uygun, yüklü bir maaş almaya imkân veren pozisyonlar sunabiliyorlar. Kimlik hırsızlığı ile tuzağa düşürdükleri kişilerin verilerini kullanarak onların adına banka hesapları açabiliyor, kimliklerini sahte belgeler oluşturmak için kullanabiliyorlar.

Dolandırıcılar ayrıca, hileli burslar, sosyal medya üzerinden yarışma veya çekiliş teklifleri, lüks ürünlerin sözde indirimli satışı, çevrimiçi arkadaşlık platformları üzerinden mesajlaşma gibi yöntemleri de kullanıyor.

Uzmanlar istihdam dolandırıcılık yöntemlerine maruz kalmamak için şu önerilerde bulunuyor: “Cazip görünen bir iş teklifine rastlarsanız şüpheli bir şey olup olmadığını görmek için şirketle ilgili hızlı bir web araması yapın. Kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alındıktan sonra, maaşınızı alabilmek için paylaşmanız gerekeceğini unutmayın.”