Gençlere staj desteği

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Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu, staj programıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Yıl boyunca öğrencilerle ve genç profesyonellerle çeşitli aktivitelerde ve kampüs etkinliklerinde bir araya geliyoruz. Öğrencilerin taleplerine göre gelişimlerine katkı sağlayacak mülakat simülasyonları, kariyer sohbetleri, ofis gezileri gibi farklı aktiviteler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz, staj programlarımız olan PEP ve Summer Stars sayesinde de hem teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı buluyor hem de şirketimizin deneyimli profesyonelleriyle bir araya gelerek kariyerlerine yön verecek ipuçları ediniyorlar. Mercedes-Benz Türk olarak gençlerin geleceğe daha hazırlıklı adımlarla ilerlemeleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

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Mercedes-Benz Türk, 22 yıldan bu yana yürüttüğü PEP (Professional Experience Program) ile üniversite son sınıf öğrencilerine ve yüksek lisans öğrencilerine profesyonel hayat deneyimi sunuyor. Program kapsamında öğrenciler, ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda 11 ay boyunca yarı zamanlı olarak çalışma imkânı buluyor. 11 ay sürecek program 2 Temmuz tarihinde başladı ve Haziran 2025’te sonlanacak. Bu yıl, 12 Ağustos’ta tamamlanacak olan birinci dönem “Summer Stars” Zorunlu Yaz Dönemi stajının hemen ardından da ikinci dönem staj programı 14 Ağustos’ta başlayacak ve 25 Eylül’de sona erecek.