×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER

Gençler önce kariyer sonra maaş diyor

Güncelleme Tarihi:

#Genç Başarı Eğitim Vakfı#Kariyer#Genç
Gençler önce kariyer sonra maaş diyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Genç Başarı Eğitim Vakfı, “İş Yaşamında Eşit Fırsatlar ”(Economic Opportunities for All) programı kapsamında gerçekleştirilen araştırma ile gençlerin ve işverenlerin iş yaşamından beklentilerini ortaya çıkardı.

Haberin Devamı

Araştırmaya göre, gençler için, en azından giriş seviyesindeki bir işte kendini geliştirmek maaştan daha önemli. Ayrıca gençlerin yüzde 91’i işverenlerinin çalışanlarına eşit davranması gerektiğini ve yüzde 89’u şirketlerin işe alım süreçlerinin şeffaf olması gerektiğini düşünüyor.

ŞEFFAFLIK İSTENİYOR

Gençlerin çalıştıkları şirketlerde maaşın yanında yan haklar, aktif geri bildirim mekanizması ve ofis dışı çalışma seçenekleri beklediklerini vurgulayan Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, “Gençler için, bir işte kendini geliştirmek, en azından giriş seviyesinde, maaştan daha önemli. Bununla birlikte gençler, işverenlerinin çalışanlarına eşit yaklaşmasını ve şirketlerin işe alım süreçlerinin şeffaf olması gerektiğini düşünüyor. Gençler ayrıca iş başvurularında sorumluluk alma, analitik düşünme, takım çalışması ve ikna becerisi sosyal becerileriyle diğer adaylardan ayrışacaklarını düşünürken, iş teklifi alma aşamasında da girişimcilik, zor durumlarla başa çıkma, yönetim ve karar alma becerilerinin de rol oynadığına kanaat getiriyor” dedi.

Haberin Devamı

İşverenlerin verilerini de paylaşan Çelebi; “Büyük ölçekli ve Türkiye dışında da faaliyet gösteren şirketler, giriş seviyesindeki çalışanları için, orta ve küçük şirketlere göre, eğitim ve mentörlük sunma ve eğitim bütçesi ayırıyor. İşverenler, staj veya giriş seviyesindeki adayların teknik, sosyal ve yabancı dil becerilerinin gelişmesi gerektiğini aynı zamanda sık iş değiştirdiklerini ve diğer seviyelerdeki çalışanlara göre daha talepkâr olduklarını düşünüyor. Global şirketler için ise; adayın sertifika ve eğitimleri, yabancı dil bilgisi öne çıkarken büyük ölçekli şirketlerde adayın okuduğu bölüm ve üniversite öne çıkıyor. İşverenlere göre giriş seviyesindeki adaylar özellikle sorumluluk alma, zor durumlarla başa çıkma, stres ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmeliler” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Genç Başarı Eğitim Vakfı#Kariyer#Genç

BAKMADAN GEÇME!