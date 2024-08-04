Gençler önce kariyer sonra maaş diyor

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Araştırmaya göre, gençler için, en azından giriş seviyesindeki bir işte kendini geliştirmek maaştan daha önemli. Ayrıca gençlerin yüzde 91’i işverenlerinin çalışanlarına eşit davranması gerektiğini ve yüzde 89’u şirketlerin işe alım süreçlerinin şeffaf olması gerektiğini düşünüyor.

ŞEFFAFLIK İSTENİYOR

Gençlerin çalıştıkları şirketlerde maaşın yanında yan haklar, aktif geri bildirim mekanizması ve ofis dışı çalışma seçenekleri beklediklerini vurgulayan Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, “Gençler için, bir işte kendini geliştirmek, en azından giriş seviyesinde, maaştan daha önemli. Bununla birlikte gençler, işverenlerinin çalışanlarına eşit yaklaşmasını ve şirketlerin işe alım süreçlerinin şeffaf olması gerektiğini düşünüyor. Gençler ayrıca iş başvurularında sorumluluk alma, analitik düşünme, takım çalışması ve ikna becerisi sosyal becerileriyle diğer adaylardan ayrışacaklarını düşünürken, iş teklifi alma aşamasında da girişimcilik, zor durumlarla başa çıkma, yönetim ve karar alma becerilerinin de rol oynadığına kanaat getiriyor” dedi.

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İşverenlerin verilerini de paylaşan Çelebi; “Büyük ölçekli ve Türkiye dışında da faaliyet gösteren şirketler, giriş seviyesindeki çalışanları için, orta ve küçük şirketlere göre, eğitim ve mentörlük sunma ve eğitim bütçesi ayırıyor. İşverenler, staj veya giriş seviyesindeki adayların teknik, sosyal ve yabancı dil becerilerinin gelişmesi gerektiğini aynı zamanda sık iş değiştirdiklerini ve diğer seviyelerdeki çalışanlara göre daha talepkâr olduklarını düşünüyor. Global şirketler için ise; adayın sertifika ve eğitimleri, yabancı dil bilgisi öne çıkarken büyük ölçekli şirketlerde adayın okuduğu bölüm ve üniversite öne çıkıyor. İşverenlere göre giriş seviyesindeki adaylar özellikle sorumluluk alma, zor durumlarla başa çıkma, stres ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmeliler” şeklinde konuştu.