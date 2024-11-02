Gençler kariyer başlangıcında hayal kırıklığı yaşıyor

Haberin Devamı

Kariyer.net, yetenekler nezdinde çeyrek asırda yaşanan dönüşüme ışık tutmak için ‘Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği’ araştırmasını gerçekleştirdi. Ek olarak The Network ve Boston Consulting Group (BCG) işbirliği ile gerçekleşen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü ‘Global Yeteneklerin Şifresi’nin sonuçları, işgücü piyasası hakkında önemli bilgiler ortaya koydu. Diğer yandan Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) ile gerçekleştirilen ‘Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi’ sonuçlarını değerlendirdi.

HAYALLERİNDEKİİŞİ YAPMIYORLAR

Araştırma sonuçlarına göre; çalışanların yüzde 59’u hayalindeki mesleği yapmıyor. Gençlerde bu oran tecrübelilere kıyasla daha yüksek. Tecrübelilerin yüzde 54’ü, kariyerinin ilk yıllarındaki adayların ise yüzde 60’ı hayalindeki işte çalışmıyor. Diğer yandan tecrübeliler hayalindeki işi yapmasa da bunu zamanla kabullenmiş görünüyor. Kariyerinde 20 yılı geride bırakan çalışanların yüzde 55’i, hayalindeki işte çalışmasa da bu durumdan memnun. Gençler ise bu durumdan memnun değil.

Haberin Devamı

Araştırma, gençlerin mezuniyet sonrasında iş hayatına başladığında hayal kırıklığı yaşadığını gösteriyor. Gençlerin sadece yüzde 17’si iş hayatının bekledikleri gibi olduğunu ifade ediyor. Tecrübelilerin ise yüzde 42’si kariyerlerinin ilk yıllarını düşündüklerinde iş hayatının bekledikleri gibi olduğunu söylüyor. Bu durum, işverenlerin yeni neslin kendisini ait hissedeceği bir çalışma ortamı yaratmakta daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini gösteriyor.

ÇALIŞANLAR ARTIK DAHA CESUR

Kariyer.net’in araştırması, çalışanların iş değiştirmekten çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1’i önümüzdeki 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1’i aynı düşünceye sahip.

Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi maaş ve yan haklar oldu. Maaş ve yan haklar, 5 yıldan az deneyime sahip olanlar için iş değiştirmek için ilk neden olurken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlarda ikinci sırada yer aldı. Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsurun tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu görüldü.

Haberin Devamı

Fatih Uysal

YILDA 1.9 MİLYON KİŞİNİN İŞ BULMASINI SAĞLIYOR

25. yılını kutlayan Kariyer.net’in CEO’su Fatih Uysal, paylaştıkları araştırma sonuçlarının adaylar ve işverenler için kıymetli içgörüler sunduğunu ifade etti. PAL ile gerçekleştirdikleri ‘Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi’ sonuçlarına dikkat çeken Uysal, “PAL ile gerçekleştirdiğimiz çalışma Kariyer.net’in Türkiye istihdam piyasasındaki etkisini ortaya koydu. 2021-2023 yılları arasında özel sektörde işe yerleşenleri temel alan analiz, Türkiye’de işe yerleşenlerin yüzde 28’inin doğrudan Kariyer.net ve yüzde 9’unun ise doğrudan İşin Olsun platformu aracılığıyla işini bulduğunu gösteriyor. Analiz sonucuna göre Kariyet.net platformları yılda 1.9 milyon kişinin yeni işine bulmasına doğrudan etki ediyor. 25. yılımızda istihdama katkımızın geldiği nokta bizi gururlandırırken yeni çalışma-larımız için de heyecanlan-dırıyor” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

YENİ ÖNCELİK İŞ GÜVENCESİ

Kariyer.net’in The Network ve BCG ile yürüttüğü ‘Global Yeteneklerin Şifresi’ ise Türkiye istihdam piyasası ile global piyasadaki dinamikleri karşılaştıran bir çalışma olarak öne çıkıyor. Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini; ‘iş güvencesi’, ‘iyi iş-yaşam dengesi’ ve ‘finansal getiri’ şeklinde sıraladı. Türkiye’deki yetenekler için ise ilk 3 ‘iş güvencesi’, ‘finansal getiri’ ve ‘öğrenme ve kariyer gelişimi’ şeklinde sıralandı.

İŞVERENLERİN YETKİNLİK İHTİYAÇLARI DEĞİŞİYOR

300 bine yakın ilanı analiz eden Kariyer.net, adaylarda aranan 2 binden fazla tekil yeteneği ele aldı. 2010 öncesinde şirketlerin en çok talep ettiği beceri ‘iletişim becerisi’ iken bunu takip eden beceriler sırasıyla; ‘ikna gücü’, ‘analitik düşünme’ ve ‘müşteri odaklılık’ şeklindeydi. 2023’ten itibaren ise yapay zekânın etkisiyle trendlere yeni yeteneklerin eklendiği görülüyor. ‘Analitik düşünme’ 2024’te ilk sırayı alıyor. Ayrıca ‘yenilikçi’ ve ‘araştırmacı’ özelliklere sahip adaylara daha fazla ihtiyaç duyuluyor.