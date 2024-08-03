Gençler hibrit çalışmak istiyor

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Pandemiden bu yana hibrit çalışma dünyanın birçok yerinde yaygınlaştı. Günümüzde pek çok şirket esnek çalışma modelini destekliyor. Araştırmalar, büyük bir kitlenin ofislere dönmüş olmasına rağmen hibrit çalışmanın kalıcı olacağını gösteriyor. Uzaktan çalışmada dikkat çeken bir konu da gençlerin bu modeli daha çok tercih etmesi. Z kuşağının iş hayatına bakışı ve çalışma alışkanlıkları, önceki kuşaklardan farklılık gösteriyor.

Sidar Gedik

HER 2 GENÇTEN BİRİ İŞYERİNE GİDİYOR

Araştırma şirketi İpsos’un ‘Ekonomik Kriz ve Beyaz Yakalı Çalışanlar’ araştırmasında 18-24 yaş arası gençler incelendi. Hürriyet’e özel yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye genelinde her 10 beyaz yakalıdan 7’si haftanın tamamında ofise gidiyor. Gençlerde ise bu oran daha düşük. Her 2 genç beyaz yakalıdan biri haftanın tamamında iş yerine giderek çalışıyor. Ayrıca gençlerin yarısı freelance çalışma konusunda daha istekli.

Ipsos’un Türkiye CEO’su ve Türkiye Araştırmacılar Dernek Başkanı Sidar Gedik, “Kuşaklar arasında yaşam dengelerine, alışkanlıklara, toplumsal değerlere bakıştaki farklılıklar hızla çeşitleniyor. Bu süreçte, önümüzdeki dönemlerin yönetici ve karar vericilerini anlamamız çok önemli. Z kuşağını diğer kuşaklardan ayıran en önemli özellik, dijital yüksek teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde doğmuş olmaları. Gençliklerini global pandemi koşulları altında yaşamaları da hayata bakışlarında önemli değişimleri beraberinde getirdi” değerlendirmesini yaptı.

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ARTIK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI

Gedik, “Pandemi öncesinde kısmen veya tamamen ofis dışından çalışma kavramı tartışılıyordu. Elbette tartışma, bu şekilde çalışmaya müsait işler için geçerliydi. Salgın, bu tartışmaya bir süreliğine son verdi. Salgının etkisini yitirmesinin ardından bazı sektörler ve bazı şirketler kısmen veya tamamen ofiste çalışma düzenine döndüler. Ancak iş dünyası hibrit çalışma sistemini konuşmaya, olumlu ve olumsuz yanlarını tartışmaya devam ediyor.

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Ekonomik Kriz ve Beyaz Yakalı Çalışanlar araştırmamızda çalışma biçimlerine baktığımızda, Türkiye genelinde her 10 beyaz yakalıdan yedisi haftanın tamamında ofise gittiğini belirtiyor. Gençlerde ise bu oran daha düşük. Her 2 genç beyaz yakalıdan biri haftanın tamamında iş yerine giderek çalışıyor. Uzaktan ya da hibrit çalışma yönteminin pandemi sonrasında kalıcı olup olmayacağı konuştuğumuz konular arasındaydı. Görünen o ki büyük bir kitle ofislere dönmüş durumda olmasına rağmen kalıcı olarak bu çalışma modeli, artık hayatımızın bir parçası” dedi.

FREELANCE ÇALIŞMA ÖNE ÇIKIYOR

“18-24 yaş aralığındaki gençlerde işten ayrılmayı düşünenler, diğer gruplara göre daha düşük” diyen Sidar Gedik, şu bilgileri verdi: “İşten ayrılmayı düşünme nedenleri arasında ilk sıralarda genel ortalama ile paralel bir şekilde ücret yetersizliği ve maaş adaletsizliği geliyor. Genel ortalama ile farklılaşan nedenler arasında ise ülke veya şehir değişikliği ile hobilerine yönelik bir iş yapmak var. Her iki gençten biri, Türkiye’deki işini bırakıp yurtdışına taşınan kişilerden cesaret aldıklarını belirtiyor. Gençlerin yarısı çalışma şekillerini değiştirme fırsatları olsa freelance çalışma konusunda daha istekliler.”

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Gedik, Z kuşağının iş hayatına bakışının önceki kuşaklardan farklı olduğunu belirterek, “Bugünün yöneticileri olarak, bu dinamikleri iyi anlamak ve iş dünyasının nasıl evrileceği konusunda öngörülerle hareket etmek, gündemimizin kritik bir parçası olmalı” dedi.

MAAŞ KONUSUNDA DAHA İYİMSERLER

Sidar Gedik’in verdiği bilgilere göre, gençler Türkiye ortalamasına göre maaşlarından memnuniyet konusunda daha iyimser. Gedik, “Türkiye ortalamasında “Maaşım temel ihtiyaçlarımı bile karşılamaya yetmiyor” ifadesine katılanların oranıyüzde 45 iken, gençlerde bu oran yüzde 37’ye düşüyor. Bu sonucu değerlendirirken, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin, yoğunlukla ailelerinin yanında kaldıklarını ve temel ihtiyaçlarının kısmen de olsa ebeveynleri tarafından karşılandığını göz ardı edemeyiz. Gençlerde bu ifadeye katılımın daha düşük olmasının, genellikle yaşadıkları haneye asıl gelir getiren kişi olmamalarından, bu nedenle de ev kirası, çocuk masrafı gibi kalemler için harcama sorumluluğunu tek başlarına üstlenmek zorunda olmamalarından ileri geldiğini düşünebiliriz. Başkalarının maaşlarıyla kendi maaşlarını kıyasladıklarında da Türkiye ortalamasına göre daha iyi hissediyorlar. “Başkalarının maaşını duyunca kendimi değersiz hissediyorum” ifadesine katılan gençlerin oranı yüzde 50 iken, Türkiye ortalamasında bu oran yüzde 58’e çıkıyor” bilgilerini verdi.

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MUTLU, SAĞLIKLI VE ÜRETKEN

Dünyada hibrit çalışma çok popüler. İngiltere’de yapılan araştırmaya göre hibrit çalışma, çalışanları daha mutlu, sağlıklı ve üretken kılıyor. The Guardian, International Workplace Group (IWG) tarafından yürütülen bir ankete göre, esnek çalışanların dörtte üçü, tüm haftayı ofiste geçirdikleri zamana kıyasla daha az tükenmişlik hissettiklerini belirtti.

Hibrit çalışma yöntemiyle çalışan 1.026 kişiyle yapılan bir ankete göre, hibrit çalışma yöntemiyle çalışanlar, kendilerini daha az yorgun (79%), daha az stresli (78%) ve daha az kaygılı (72%) hissettiklerini söylüyor. IWG araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 86’sı her gün işe gitmek zorunda kalmamaları sayesinde artan serbest zamanlarının iş-yaşam dengelerini iyileştirdiğini ve günlük yaşamın zorluklarıyla daha iyi başa çıkabildiklerini hissetmelerine yardımcı olduğunu belirtiyor.

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Ankette ayrıca, hibrit çalışanlardan yaklaşık dörtte üçünün haftalarını böldükleri için daha üretken (74%) ve daha motive (76%) olduklarını hissettikleri, %85’inin ise bunun iş memnuniyetlerini artırdığını söylediği ortaya çıktı. IWG’nin Genel Müdürü Mark Dixon, esnek çalışma imkânı sunan kuruluşların genç çalışanları çekme olasılığının daha yüksek olduğunu ve son yıllarda yaygınlaşan işgücü sıkıntılarından daha az etkilendiğini söyledi.

UZAKTAN ÇALIŞMANIN DEZAVANTAJLARI NELER?

Uzaktan çalışmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:

İş ve özel yaşam arasında dengesizlik yaratabilir.

Evdeki dikkat dağıtıcılar yüzünden odaklanma problemi oluşarak verimliliği düşürebilir.

Siber güvenlik sağlanmasını zorlaştır.

Mesai saati kavramı yok olabilir ve daha uzun çalışma saatlerine yol açabilir.

Çalışanların yalnız ve izole hissetmesine sebep olabilir.

Video konferans tükenmişliğine yol açabilir.