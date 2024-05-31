Genç yeteneklere uzun dönem staj fırsatı

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Akcoat İnsan Kaynakları Direktörü GONCA YONAR

Yaklaşık yarım yüzyıldır uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Akcoat, hayatın her detayında mükemmeli odağa alarak alanında profesyonel ekibiyle genç yeteneklere, inovasyon projelerini üretebilecekleri çalışma ortamını sağlıyor. Konusunda uzman araştırmacılara sunduğu altyapıyla, teorik bilgilerini uygulamaya koymaları için fırsat yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin emaye ve seramik kaplamalar alanındaki pazar lideri Akcoat’un “The Future Project” programını ve fark yaratan stratejilerini Akcoat İnsan Kaynakları Direktörü Gonca Yonar ile konuştuk.

Genç yetenekler için hayata geçirdiğiniz The Future Project programınızdan bahseder misiniz?

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Akcoat olarak, gençlerin kariyerlerine önemli deneyimlerle başlangıç yapmalarını, kendilerine ve şirketimize değer katmalarını amaçlayarak 2018 yılında “The Future Project”i başlattık. Bu proje, üniversitelerin lisans 4. sınıfında veya yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam eden öğrencilere yönelik bir staj programıdır.

Her yıl, kariyer portallarından online başvuru imkânı sunarak, projemize uygun bulduğumuz öğrencileri seçiyoruz. Seçilen stajyerler Akcoat fabrikamızda, uygulamalı öğrenme fırsatı yakalıyor, buddy ve mentorlar eşliğinde çalışarak önemli deneyimler kazanıyor. Program kapsamında hazırladıkları projeleri Akcoat üst yönetimine sunuyor. En başarılı projeye imza atan stajyer ve staj süresince kendisine destek olan buddy’si, ödül olarak İspanya’daki Akcoat fabrikamızı ziyaret ederek uluslararası deneyim kazanma fırsatı elde ediyor.

Toptalent tarafından düzenlenen TOP 100 Yetenek Programları yarışmasında The Future Project Staj Programımız ile 2022 ve 2023 yıllarında ikinci olmanın gururunu yaşıyoruz.

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Programla kaç gence dokunuldu ve 2024 yılında kaç genç yetenek hedefliyorsunuz?

Son 6 yıldır yaz döneminde gerçekleşen ‘The Future Project’ Staj Programı ile 30 gencin hayatına dokunduk. Bu zamana kadar genç yetenek staj programlarından mezun olan arkadaşlarımızın birçoğunu bünyemize katmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu sayıyı artırarak devam etmek olacak.

Bu yıl ekim ayında başlayacak ve bir sonraki yılın haziran dönemine kadar devam edecek programımız, stajyerlerden belirli bir staj süresi veya ortalaması gibi beklentiler olmadan gerçekleştiriliyor. The Future Project’e başvurmak isteyen adaylar için başvuru dönemi 27 Mayıs tarihinde Akcoat sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden paylaşılacaktır.