‘Geleneksel İK anlayışı iş dünyasına cevap veremiyor’

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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, nisan ayı meclis toplantılarında geleneksel insan kaynakları anlayışının mevcut sorunlara çözüm üretemediğine dikkat çekti. “Geleneksel iş yöntemleri ve İK anlayışı, dijital dönüşümle yeniden şekillenen iş dünyasının ihtiyaçlarına artık cevap veremiyor” diyen Bahçıvan, “Bu yüzden geleceğe yönelik iş tasarımlarını ve çalışan deneyimine öncelik veren yeni nesil çözümleri benimsemek, sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen işletmeler için olmazsa olmaz” diye konuştu.