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‘Geleneksel İK anlayışı iş dünyasına cevap veremiyor’

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#İSO#İK#Erdal Bahçıvan
‘Geleneksel İK anlayışı iş dünyasına cevap veremiyor’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

SON dönemde yapay zekânın kullanımının artmasıyla insan kaynakları alanındaki geleneksel çözümler sorgulanırken, eski yöntemlere bir eleştiri de İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) geldi.

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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, nisan ayı meclis toplantılarında geleneksel insan kaynakları anlayışının mevcut sorunlara çözüm üretemediğine dikkat çekti. “Geleneksel iş yöntemleri ve İK anlayışı, dijital dönüşümle yeniden şekillenen iş dünyasının ihtiyaçlarına artık cevap veremiyor” diyen Bahçıvan, “Bu yüzden geleceğe yönelik iş tasarımlarını ve çalışan deneyimine öncelik veren yeni nesil çözümleri benimsemek, sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen işletmeler için olmazsa olmaz” diye konuştu.

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#İSO#İK#Erdal Bahçıvan

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