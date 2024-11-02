Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu: Global deneyim sunuyoruz

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Garanti BBVA’nın BBVA grubu gibi global bir yapının içinde önemli bir yerinin olması, farklı global fırsatlar ve çalışma ortamı sunmasına yol açıyor. Bu konuda banka olarak neler yapıyorsunuz?

20’den fazla ülkede hizmet veren BBVA grubu gibi büyük ve global bir yapının bünyesinde bulunmak, çalışma arkadaşlarımıza uluslararası kariyer ve deneyim fırsatlarıyla dolu global bir çalışma ortamı sunmamıza imkân tanıyor.

Çalışma arkadaşlarımıza çok kültürlü bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla farklı deneyim ve iş alanlarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde tasarladığımız uluslararası gelişim ve kariyer programlarımız bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, Garanti BBVA’ya üniversite mezuniyetinde MT, Müfettiş Yardımcısı, Data MT gibi farklı yetenek programlarıyla katılmış arkadaşlarımızın göreve başladıktan 2 sene sonra tüm kariyerlerini İspanya’da sürdürebilecekleri; deneyimli yöneticilerimizin 2 sene boyunca İspanya’daki bir projede liderlik yapacakları; şubede çalışan arkadaşlarımıza İspanya’daki şube yaşamını tanımak üzere tasarladığımız 2 haftalık programlarımız da var. Bu bağlamda, çalışma arkadaşlarımıza farklı sürelerde, farklı deneyimlerde, farklı coğrafyalarda deneyim sunabiliyoruz.

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Sunduğumuz global imkânlar bunlarla sınırlı kalmıyor. Her iş alanının global ekipleriyle aylık toplantılar, her iş kolunda yılda en az 1 kere düzenlenen fiziki global toplantılar, global projelerde kısa süreli görevlendirmeler, MBA dahil olmak üzere Madrid’deki eğitim kampüsümüz La Moraleja’da düzenlenen global eğitimler, global mentorluk programları gibi geniş bir yelpazeye yayılan programlarımız daha var. Bu sınırlar arası deneyimin getirdiği gereksinimlerden biri de yabancı dil. Bu bağlamda çalışma arkadaşlarımıza İspanyolca & İngilizce yabancı dil desteği de sunuyoruz.

‘ÖĞRENME KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDİYORUZ’

İş dünyasında çalışanlara sunulan kariyer fırsatları kadar verilen eğitimlerin de çalışanların bir kurumu seçmesinde ya da o kuruma bağlılığını artırmasında önemli bir yeri var. Garanti BBVA’nın bu kapsamda sunduğu eğitimlerde neler öne çıkıyor?

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Günümüz iş dünyasında “öğrenmeyi öğrenmek”, güncel kalabilmek ve geleceğe hazır olabilmek için en olmazsa olmaz yetkinliklerden biri. Çalışanlarımızın ihtiyaçları dahilinde, kendilerini bugünün ve geleceğin yetkinliklerine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacak sürekli öğrenme kültürünü kurum içinde teşvik ediyoruz. Kampüs Garanti BBVA aracılığıyla çalışanlarımıza öğrenme ve gelişim fırsatı olacak 10 binden fazla gelişim çözümü sunuyor, yıllık 1 milyon saati bulan eğitimler veriyoruz.

Ama tabii eğitim ve gelişim niceliksel değil niteliksel odaklanma gerektiren bir husus. O nedenle eğitim içeriklerimizin bugünü ve geleceği kapsayacak şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. Bir yandan Coursera, Linkedin Learning, O’Reilly ve benzeri öğrenme platformlarını çalışanlarımıza görev alanları bazında sunarken, diğer yandan liderlik alanında gelişimi, liderlerimizin deneyim sürelerine göre segmente ettiğimiz Liderlik Gelişim Programları ile sağlıyoruz.

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“The Good Manager” adını verdiğimiz projemizle de yönetsel becerileri destekleyen bir çerçeve yarattık. Öğrenmenin süreklilik gerektiren bir süreç olduğuna inandığımız için çalışma arkadaşlarımıza ülkemizin önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans imkânı sunuyoruz.

‘KİŞİSEL GELİŞİM İMKÂNI SUNUYORUZ’

Kişisel gelişimin işle sınırlı olmadığını bildiğimiz için GETKültür markamız altında çay üretiminden, sanat tarihine çok geniş bir yelpazede yer alan kişisel gelişim imkânları sunuyoruz. Let’s Talk markamız altında, konusunun lideri, birbirinden değerli, ilham veren konuşmacıları davet ettiğimiz seanslarda bir araya geliyoruz. Dünyanın en seçkin üniversitelerinin dijital içeriklerinin yer aldığı ve BBVA’nın farklı ülkelerinden meslektaşlarımıza da Garanti BBVA olarak ev sahipliği yaptığımız Enabler Technologies Sertifika Programımızla geleceğin teknik yetkinliklerine odaklanan bir eğitim programının bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Tüm bunları yaparken de mobil teknolojinin, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyiminin ve oyunlaştırma esasına dayalı ve eğitimi demokratikleştirmemize imkân tanıyan B-Token sistemimizin odağında olabilecek en ideal ve en çağdaş öğrenme deneyimini sunmaya çalışıyoruz. Eğitim konusundaki çalışmalarımızı anlatmaya saatler yetmez ama sanırım her sene farklı platformlarda aldığımız ödüller, eğitim alanındaki odaklılığımızı ortaya koyuyor.

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ZİHİNSEL VE FİZİKSEL ESENLİKTEN FAZLASI

İş ortamında bedensel ve ruhsal rahatlamaya katkı sunmak adına Garanti BBVA’nın çalışan esenliği kavramına bakışı nedir ve bu alanda yaptıklarını özetleyebilir misiniz?

Biz çalışan esenliğini, iş dünyasındaki yaygın yaklaşımın aksine de sadece zihinsel ve fiziksel esenlikle değil, çalışanların duygusal, sosyal, kariyer ve finansal iyi olma hali olarak görüyoruz, bu beş boyutta değer yaratmaya odaklanıyoruz. Banka olarak bu bakışla geliştirdiğimiz çalışan esenliği programımız İYİ, adını “İş-Yaşam-İlişkisi” kelimelerinin kısaltmasından alan ve çalışanların iyi olma halini destekleyen uygulamaları içeren bir esenlik programı.

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Sektörde örnek bir iyi uygulama olarak tüm çalışanlara sunulan ücretsiz check-up, psikolojik, tıbbi ve mali danışmanlık, kişisel spor eğitmeni, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra, ödüllü tiyatro oyunlarının sahnelendiği İYİ Sahne, Türkiye’nin her yerindeki arkadaşlarımıza ücretsiz biletler hediye ettiğimiz İYİ Etkinlikler, farklı kategorilerdeki 200’ü aşkın markadan İYİ İndirimler, trekking, koşu, dans gibi başlıklarda 19 hobi kulübü, farklı branşlarda spor takımları, benzer ilgi alanlarını buluşturan İYİ Topluluklar, dijital detoks, esnek ve hibrit çalışma modeli gibi nice uygulama ve hizmet sunuyoruz.