Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Akbal: ‘İş-yaşam dengesini destekliyoruz’

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Fuzul’ün insan kaynakları uygulamalarındaki bakış açınızı nasıl belirlediniz? Mottonuzu özetler misiniz?

Fuzul ekosistemindeki her arkadaşımızı, bir değer olarak nitelendiriyoruz. Ekip arkadaşlarımıza; kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, açık iletişime elverişli ve adil bir çalışma ortamında, kendilerini yetiştirebilmeleri hususunda desteklendikleri, başarılı olduklarında da ödüllendirildikleri bir ortam sunuyoruz.

İnsan kaynakları uygulamalarındaki bakış açımızı da şöyle özetleyebilirim: Profesyonellik, güven, kaliteli hizmet anlayışı, dürüstlük ve işin gerektirdiği yetkinlik/tecrübe konusunda hassas bir yaklaşım sergiliyoruz. Tüm bunlar da işe alım süreçlerimizdeki kriterlerimizi oluşturuyor.

TECRÜBE VE GENÇLİK BİR ARAYA GELDİ

Yeni çalışma biçimleri ve kuşaklar arası iletişim adına nasıl bir yaklaşımınız var?

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Yeni çalışma biçimleriyle ilgili şunu söyleyebilirim: Çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini destekleyebilmek adına haftanın ilk günü geç gelebildikleri, haftanın son günü ise erken çıkabildikleri esnek çalışma saati uygulamamız var. Yine benzer şekilde işe geliş ve çıkış saatlerini kendileri belirleyebiliyorlar. Ayrıca İç İletişim ve İşveren Markamız Fuzul Benim tarafından Sendromsuz Pazartesi mottosuyla çalışanlarımızın motivasyonu için çeşitli etkinlikler organize ediliyor.

Diğer yandan çalışma arkadaşlarımız için şirketimizde istedikleri her zaman ulaşabilecekleri diyetisyen ve psikolog hizmetleri de sunuyoruz. Gururla söyleyebilirim ki 30 yılı aşkın bir süredir tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Fuzul, 1300 kişilik bir aile. Şirketimizde, çeyrek asrı aşkın süredir Fuzul bünyesinde görev alan tecrübeli yol arkadaşlarımızla kariyerinin henüz başında olan gençleri bir arada görmek mümkün. Dolayısıyla tecrübe ve gençlik enerjisinin oluşturduğu sinerjiyle büyüme hikâyemizi yazmaya devam ettiğimizi söyleyebilirim.

YAPAY ZEKÂ DEVREDE

Fuzul olarak Dijital İK süreçlerinizi nasıl yönetiyorsunuz?

Verimliliği artıran, bizleri daha çevik bir hâle getiren ve iyi bir deneyim sunan teknolojileri kullanmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda da son dönemde trend olan yapay zekâyı insan kaynakları süreçlerimizde de mümkün mertebede kullanıyoruz. HR programları da son dönemde hızla gelişim katediyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalar yapıyor ve gelişmeleri yakından takip ederek iş süreçlerimize dâhil ediyoruz.

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FURKAN AKBAL

MESLEKİ EĞİTİMLER VERİLİYOR

Çalışanlarınızı gelecek dönemdeki yeni uygulamalara nasıl hazırlıyorsunuz? Eğitim ve gelişim yaklaşımınızı öğrenebilir miyiz?

Fuzul Akademi markamızla eğitimlerimizde kişilerin ihtiyaçlarını kategorize ediyoruz. Bir fakülte mantığıyla “lider okulu”, “satış okulu”, “kişisel gelişim okulu” ve “operasyon okulu” kurduk. Durumsal liderlik ve kişisel yetkinliklerini artıracak mesleki eğitimler veriyor, kişiye özel eğitim programları tasarlıyoruz. Üstelik eğitimlerimiz bunlarla da sınırlı değil, alanında uzman isimlerle çalışma arkadaşlarımızı bir araya da getiriyoruz. Fuzul, çalışanlarına sunduğu eğitim imkânlarıyla yalnızca şirket bünyesinde görev alacak ya da sektöre donanımlı ve yetkin iş gücünü yetiştirmekle kalmıyor, multidisipliner bireyleri de ülkemiz için yetiştiriyor.