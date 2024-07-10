Equal-Salary Foundation’dan Kibar Holding’e ‘Eşit Ücret’ sertifikası

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Holding CEO’su Haluk Kayabaşı yaptığı açıklamada, “Kibar Topluluğu'nda, tüm faaliyetlerimizin merkezine koyduğumuz sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli bir ayağını da toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Topluluğumuzun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü uygulamalar sayesinde kadın çalışan sayımız her geçen yıl daha da artıyor. Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında kurduğumuz 'BİZ Eşitiz' platformu aracılığıyla cinsiyet eşitliği için bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik” dedi.

Kayabaşı ‘Eşit Ücret’ sertifikasıyla Kibar Holding’te kadın ve erkek çalışanlara eşit iş karşılığında eşit ücret ödendiğini kanıtlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştığının altını çizdi. Kayabaşı, “Kurulduğumuz günden bu yana bizi biz yapan temel değerlerin ışığında, mevcut adil ve fırsat eşitliğine dayanan kurum kültürümüzü daha da güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.