En iyi işveren listesine girdi

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Toplamda 14 “Great Place To Work” Sertifikası kazanan IC Grubu bu ödül ile en iyi işverenler listesinde yerini almış oldu. IC Holding bünyesinde, sektördeki başarılarının yanı sıra çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine de büyük önem verdiklerini ifade eden IC Holding CHRO’su Nazire Ulusoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

“’Great Place to Work’ sertifikasının bize kazandırdığı bu ödül, çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü ilişkinin bir sonucu. Açık iletişim ve güven temelli bir kültür yaratma çabalarımız, çalışanlarımızın yeteneklerini ve yenilikçi fikirlerini teşvik eden bir ortam yaratmamıza imkân tanıyor. IC Holding olarak, Great Place to Work Enstitüsü’nün misyonuna uygun biçimde, herkes için harika iş yerleri yaratmaya yönelik kararlı adımlarımızla, sektörde öncü bir çalışma ortamı oluşturmaya devam ediyoruz.”

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Çalışanlardan alınan geri bildirimlere dayanan “Great Place to Work” sertifikası, şirketlerin kültürünü ve çalışan deneyimlerini iyileştirmeleri için kapsamlı bir rehber sunuyor. Bu sertifikayı alarak çalışanlarına yüksek güvene dayalı bir iş deneyimi sunduğunu kanıtlayan IC Holding ve grup şirketleri, çalışanlarının enerji ve yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkaracakları, yeteneklerini geliştirmeye olanak tanıyan bir iş ortamı yaratarak, çalışan bağlılığını ve kurum kültürünü güçlendirme konusunda da önemli adımlar attı.