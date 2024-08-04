×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER

En iyi işveren listesine girdi

Güncelleme Tarihi:

#İşveren#IC Holding#İK
En iyi işveren listesine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Küresel çapta, sektör ayırt etmeksizin şirketlere, mükemmel iş yerleri inşa etme konusunda danışmanlık hizmeti sunan Great Place to Work Enstitüsü, bu yıl IC Holding ve 13 grup şirketini ödüllendirdi.

Haberin Devamı

Toplamda 14 “Great Place To Work” Sertifikası kazanan IC Grubu bu ödül ile en iyi işverenler listesinde yerini almış oldu. IC Holding bünyesinde, sektördeki başarılarının yanı sıra çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine de büyük önem verdiklerini ifade eden IC Holding CHRO’su Nazire Ulusoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

“’Great Place to Work’ sertifikasının bize kazandırdığı bu ödül, çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü ilişkinin bir sonucu. Açık iletişim ve güven temelli bir kültür yaratma çabalarımız, çalışanlarımızın yeteneklerini ve yenilikçi fikirlerini teşvik eden bir ortam yaratmamıza imkân tanıyor. IC Holding olarak, Great Place to Work Enstitüsü’nün misyonuna uygun biçimde, herkes için harika iş yerleri yaratmaya yönelik kararlı adımlarımızla, sektörde öncü bir çalışma ortamı oluşturmaya devam ediyoruz.”

Haberin Devamı

En iyi işveren listesine girdi

Çalışanlardan alınan geri bildirimlere dayanan “Great Place to Work” sertifikası, şirketlerin kültürünü ve çalışan deneyimlerini iyileştirmeleri için kapsamlı bir rehber sunuyor. Bu sertifikayı alarak çalışanlarına yüksek güvene dayalı bir iş deneyimi sunduğunu kanıtlayan IC Holding ve grup şirketleri, çalışanlarının enerji ve yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkaracakları, yeteneklerini geliştirmeye olanak tanıyan bir iş ortamı yaratarak, çalışan bağlılığını ve kurum kültürünü güçlendirme konusunda da önemli adımlar attı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İşveren#IC Holding#İK

BAKMADAN GEÇME!