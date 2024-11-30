Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut: ‘GELECEĞİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ’

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EKSİM Holding 1986 yılında kurulan, elektrik dağıtım, enerji, gıda ve girişim sermayesi alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluş. Türkiye’nin birçok ilinde yatırımları ve üretimleri bulunan holding, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Holding, gençleri iş dünyasına kazandırmak ve kariyer yönetimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü çeşitli programlarla Türkiye genelinde yeteneklere ulaşıyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut, “Gerçekleştirdiğimiz programlarla 2021 yılından bu yana 255 yeteneği şirketlerimize kazandırdık. Genç Enerji, Tech Talent, Enerjin İşin Olsun ve Mesleğim Geleceğim gibi programlarımızla yetenekli gençleri geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Böylelikle dinamik ve sürdürülebilir bir iş gücü oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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TEORİDEKİ BİLGİLER PRATİKTE PEKİŞİYOR

“Eksim Genç Enerji Programı, yeni mezun yeteneklerin iş hayatına doğru bir başlangıç yapmalarını sağlayan önemli projelerimizden biri” diyen Korkut, “Bu programı kurumsal bir kültür haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Eğitimin gerçekleştiği 6 aylık periyotta problem çözme, karar verme teknikleri, tasarım odaklı düşünme ve teknoloji okuryazarlık gelişimlerine yönelik eğitimler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerji ve gıda sektörüne yönelik bu yıl uygulamaya aldıkları ‘Enerjin İşin Olsun’ ve ‘Mesleğim Geleceğim’ programlarından da bahseden Korkut, “Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin pratik ve teorik eğitimlerinin pekişeceğine inanıyoruz. 2024 yılı içerisinde 17 öğrencinin bu programlar kapsamda şirketimize katılımını sağladık” diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN BAĞLILIĞI ARTIYOR

“Eksim Akademi ile çalışanlarımıza gerekli yetkinlik ve becerileri kazandıran eğitimler sunuyoruz” diyen Mehmet Fatih Korkut, eğitim çalışmalarını şu sözlerle aktardı: “Yapay zekâ destekli LXP platformumuzla 9 binden fazla mesleki ve kişisel gelişim içeriğine 7/24 erişim imkanı sağlarken, özgün sınıf içi eğitimlerle çalışma arkadaşlarımızın dijital becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Liderlerin gelişimi için hayata geçirdiğimiz EksimLEAD Liderlik Akademisi, Koç Üniversitesi MBA programı gibi iş birlikleriyle yöneticilerimizin stratejik düşünme becerilerini güçlendiriyoruz. Eksim Potansiyel (EKSPO) Yetenek Yönetimi Programımız, analitik ve bilimsel yöntemlerle yetenek çeşitliliğimizi tespit ederken, inovasyon kültürümüzü destekleyen Eksim Ideathon gibi projelerle çalışanlarımızın yaratıcı fikirlerini yönetime taşıyoruz. Tüm bu çalışmalarla, hem çalışan bağlılığı ve motivasyon skorlarımızı her yıl artırıyoruz hem de ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığımız prestijli ödüllerle başarılarımızı taçlandırıyoruz.”

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DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

İK süreçlerini dijitalleştirmeyi önemsediklerini belirten Korkut, açıklamalarını; “Aday deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni kariyer sayfamızı hayata geçirdik. Böylelikle çalışma kültürümüzü ve eğitim programlarımızı tanıtarak görünürlüğümüzü arttırıyor, işveren markamıza katkı sağlıyoruz. İnsan kaynakları stratejimizi kurgularken yapay zekâ teknolojisinden de yararlanıyoruz. Özellikle aday tarama, işe alım testleri ve oryantasyon süreçlerinde fayda sağlıyoruz. Bütün bunları yaparken çalışan deneyimini zenginleştiren inovatif uygulamaları da ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artırmak için lider-çalışan etkileşimlerini güçlendiren ‘C-Talks’ etkinlik serisini ve üstün performansları ödüllendiren ‘Büyük Eksim Ödülleri’ programını hayata geçirdik” sözleriyle tamamladı.