DS Automobiles Türkiye’de yeni yapılanma

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Şirketin Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Çağrı Kutay’ın, Marka Direktörü görevine getirildiği açıklandı. Kutay’ın, Genel Müdür Selim Eskinazi’ye bağlı olarak görev almaya devam edeceği belirtildi. Çağrı Kutay’dan boşalan DS Automobiles Pazarlama Direktörü görevine ise Peugeot Pazarlama İletişimi Müdürü Banu Peker getirildi. Son 3 seneye yakındır markanın Satış Müdürü olarak görev yapan Hakan Şanlı ise DS Automobiles Türkiye Satış Direktörü görevine atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA programı ile tamamlayan Kutay, kariyerine P&G Türkiye'de başladı. Kutay, Mercedes-Benz Türk'te 10 yıl farklı görevler aldıktan sonra 2018 yılında DS Automobiles Marka Müdürü olarak Stellantis ailesine katıldı. 2022 yılında DS Automobiles Pazarlama Direktörü olarak atanan Kutay, 1 Şubat tarihinden itibaren Marka Direktörü olarak görev almaya başlayacak.

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Kutay’dan boşalan DS Automobiles Pazarlama Direktörü görevine atanan Banu Peker ise 2003 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 10 yılı aşkın bir süre Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Pazarlama İletişimi Bölüm Yöneticisi olarak görev alan Peker, 2019-2022 yılları arasında Citroën Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü olarak görev aldıktan sonra Peugeot Türkiye ekibine dahil olmuştu. Peker, 3 yılı aşkın süredir Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü olarak görev almaktaydı.

Hakan Şanlı ise Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Anadolu Isuzu ve Mitsubishi Motors Türkiye gibi şirketlerde görevler alan Şanlı, 2020 yılında PSA Grubu bünyesine PEUGEOT Satış Bölge Müdürü olarak transfer oldu. 2.5 yılı aşkın süredir DS Automobiles Satış Müdürü olarak görev yapan Şanlı da 1 Şubat 2025 itibarıyla yeni görevine başlayacak.