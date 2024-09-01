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DHL Global Forwarding’te üst düzey atama

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#DHL#Melike Varul#Atama
DHL Global Forwarding’te üst düzey atama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Lojistik sektörünün küresel markası DHL’in uzman taşımacılık kolu DHL Global Forwarding’te Satış ve Pazarlama Direktörlüğü koltuğuna Melike Varul oturdu.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Melike Varul, meslek hayatına 2004 yılında Hava ve Deniz Taşımacılığı İthalat Uzmanı olarak başladı ve 2008 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2008 yılında DHL Global Forwarding bünyesine Saha Satış Uzmanı olarak katılan Varul, ardından Avrupa Hat Geliştirme Müdürü, İç Satış ve Satış Destek Müdürü ve son olarak da Türkiye Saha Satış Müdürü rollerini üstlenerek şirketin ticari faaliyetlerine önemli katkılarda bulundu. 2023 yılında Koç Üniversitesi’nde Mini MBA eğitimini tamamlayan Varul, şirket içinde düzenlenen Certified International Forwarder (CIF) programı kapsamındaki eğitmenlik görevini de halen sürdürüyor.

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#DHL#Melike Varul#Atama

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