Deri sektörü çalışmalara başladı: İstihdam sorununa master plan çözümü

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EMEK yoğun sektörlerde istihdam kaybı devam ediyor. Deri ve deri mamulleri sektörü de, üretim, ihracat ve istihdam verileri açısından 2024 yılını eksi ile kapattı. 2024’te 1.52 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün 2024 yılında istihdamı 62 bin 789 kişi­ oldu. Böylece son iki yılda istihdam 80 binden 62 bine geriledi. Sektörün tüm paydaşları ortak hareket ederek gelecek 10 yılı kapsayan orta vadeli master plan konusunda mutabakat sağlayacak. Nitelikli eleman sorununun altını çizen sektör temsilcileri, 2025’te ise istihdam ve ihracat rakamlarını korumayı hedefliyor. Sektör; 2025’te Amerika’daki gelişmelere, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlanma ve Ortadoğu’nun toparlanma ihtimaline aynı zamanda faizlerin ve enflasyonun düşmesinin etkilerini bekliyor.

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KOBİLERE 2.500 LİRA DESTEK

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın KOBİ’lere her bir çalışan için 2 bin 500 liraya kadar destek vereceklerini açıklaması da bu yıl istihdama katkı sağlanacağına işaret ediyor. Bakan Kacır, hazır giyim, tekstil, deri, ayakkabı, mobilya sektörlerinde halihazırda 1 milyon 200 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirterek şöyle konuştu: “Ana unsur, KOBİ’lerimizin 2024’ün son aylarındaki istihdam seviyesini koruması. Bu taahhüdü yerine getiren KOBİ’lerimize her bir çalışan için bu 4 sektörde aylık ödemeler yaparak 2 bin 500 liraya kadar destek vereceğiz.” Sektör temsilcileri, bu desteklerin ekonomik etkiden çok psikolojik anlamda olumlu etkisi olacağını belirtiyor.

İYİLEŞME SÜRECİ

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, sektörün istihdamının 2023’teki 68 bin 956 rakamından, 2024 ekim ayı verilerine göre 62 bin 789’a gerilediğini ifade etti. Karaca, “İhracatta rekorlar kırdığımız 2022’de istihdamımız 80 binlere kadar ulaşmıştı. Deri ve deri mamulleri sektörü kilogram başına katma değerde 9 buçuk dolardan 11.3 dolara şimdi de 11.8 dolarak yükseldi. Türkiye’nin savunma sanayi, mücevherden ve hazır giyimden sonra en değerli dördüncü sektörüyüz. İhracat rakamlarında 1.8 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yüzde 18’lik düşüşümüz var. 2024’ün ocak ayında ihracatımızda yüzde 32’lik bir düşüşümüz vardı ama 2024’ün sonuna geldiğimizde bu ortalamanın yüzde 18’e düştüğünü gördük. Yani yüzde 32’den yüzde 18’e giden bir iyileşme sürecimiz var. 2025 yılında burayı korumak, istihdam ve ihracat kaybetmemek ve hafif yönlü hareket bekliyoruz. Amerika’daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlanma ve Ortadoğu’nun toparlanma ihtimali, faizlerin ve enflasyonun düşmesiyle ivmeleneceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

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“İşler hareketlendiğinde ilk sorun yine insan kaynağı ve nitelikli eleman problemi olacaktır” diyen Karaca, “Bunu nasıl çözeceğimiz hususunda endişelerimiz var. O yüzden başkanlarımızla orta vadeli master planı hazırlıyoruz” dedi.

PSİKOLOJİK ETKİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Yeni asgari ücretin istihdama etkisi ve 2.500 liralık destek hakkında değerlendirme yapan İDMİB Başkanı Güven Karaca, “İşçilik maliyetlerinin ağırlığı yüzde 30’lardaydı, şu an yüzde 62’lerde. Daha da büyük tehlike Türkiye nüfusu yaşlanıyor, doğurganlık oranı düşük. Dolayısıyla Türkiye’nin yapısal olarak Türk çalışan sorunu olduğu kesin. Diğer taraftan çalışan bulmakta zorlandığımız bir noktadayız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı emek yoğun sektörlere verilen destek çok önemli. Bu bir pozitif etkendir. Ekonomik değerinden çok psikolojik etkisi bizler için daha çok değerli” ifadelerini kullandı.