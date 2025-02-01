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Cinsiyetsiz işlerle kalıpları yıkıyorlar

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#Cinsiyetsiz İşler#Kadın#İK
Cinsiyetsiz işlerle kalıpları yıkıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

TESİS yönetim şirketi ISS Türkiye, kadın istihdamına, eğitimine ve kariyerine pozitif etki yaratacak “Cinsiyetsiz İşler” projesini hayata geçirerek hem toplumsal algıları dönüştürüyor hem de iş dünyasında gerçek eşitlik anlayışını yaygınlaştırıyor.

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Projede, kadın çalışanlara yönelik eğitim programları, mentorluk desteği ve yetenek bazlı işe alım politikalarıyla destek sağlanıyor. Elektrik teknisyeni, mekanik teknisyen, bahçıvan, otopark görevlisi gibi geleneksel olarak ‘erkek işi’ sayılan pozisyonlarda kadın çalışanlar başarıyla görev alıyor.

Cinsiyetsiz İşler projesiyle gerçekleştirilen adımlar; teknik, saha ve yönetim becerilerine odaklı eğitim programları düzenlemek, sektörel uzmanlar ile eğitimler sunarak bilgi birikimini artırmak, yetkinlik bazlı işe alım ve terfi politikalarını yaygınlaştırmak, kadın çalışanlara mentorluk ve koçluk desteği sağlamak, teknik pozisyonlarda kadın istihdamını önceliklendirmek, yetenek yönetim programlarıyla kadınların kariyer gelişimini desteklemek ve her yıl “Cinsiyetsiz İşler” başarı ödülleriyle kadın çalışanları onurlandırmak şeklinde sıralanıyor.

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Cinsiyetsiz işlerle kalıpları yıkıyorlar

500 KADIN GÖREV BAŞINDA

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre , ISS Türkiye’de 500’e yakın kadın çalışan, erkek işi olarak görülen alanlarda görev alıyor. Böylece, kadın çalışanların özgüvenleri artırılırken, onların potansiyellerini sergileyebilecekleri bir iş ortamı da hedefleniyor.

Cinsiyetsiz işlerle kalıpları yıkıyorlar

ISS Türkiye, iki yıl önce başlattığı bu yolculukta, her yıl kadın istihdamını daha fazla artırmayı ve projeyi daha geniş sektörlere yaymayı planlıyor. Birçok ödüle de layık görülen dikkat çekici proje, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından verilen “Farkındalık Ödülü”ne de sahip.

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#Cinsiyetsiz İşler#Kadın#İK

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