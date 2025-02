CEO’lar istihdamda artış planlıyor

Haberin Devamı

DÜNYA çapında sektör odaklı denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC, ‘28. Küresel CEO Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı: 109 ülkeden 4 bin 701 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle:

KÜRESEL BÜYÜMEDEN UMUTLULAR

CEO’ların neredeyse yüzde 60’ı önümüzdeki 12 ayda küresel büyümenin artacağını düşünüyor. Bu oran, geçtiğimiz yıl yüzde 38, iki yıl önce yüzde 18’di.

Türkiye’deki CEO’ların ise yüzde 53’ü küresel büyümenin artacağını düşünüyor, Türkiye’deki CEO’lar için bu oran geçen sene yüzde 27’ydi.

CEO’ların yüzde 42’si önümüzdeki 12 ayda çalışan sayısını yüzde 5 veya daha fazla artırmayı düşünüyor. Bu oran, çalışan sayısını azaltmayı düşünen CEO’ların (%17) ile iki katından fazla. Geçtiğimiz yıl ise çalışan sayısını artırmayı düşünen CEO’ların oranı yüzde 39’du. Üretken yapay zekâ kullanımının çalışan sayısını azaltmayla değil, artırmayla sonuçlanacağını düşünen CEO’ların oranı daha yüksek. Çalışan sayısını artırmayı düşünen CEO’ların başında cirosu 100 milyon doların altında olan küçük ölçekli şirketlerle (%48) geliyor. Bunu teknoloji (%61), gayrimenkul (%61), özel sermaye (%52) gibi şirketler takip ediyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ KATKISI

Araştırmaya katılan CEO’lar üretken yapay zekâdan elle tutulur sonuçlar elde ettiğini söylüyor. CEO’ların yüzde 56’sı, son 12 ayda çalışanlarının mesailerinde daha verimli olduklarını, yüzde 32 ise gelirlerinin arttığını belirtiyor. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 64’ü geçtiğimiz on iki ayda üretken yapay zekânın çalışanların verimliliğini arttırdığını belirtiyor.

İklimle ilgili yatırımların gelirleri arttırma olasılığı, azaltma olasılığından altı kat daha fazla. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 38’i son beş yılda yaptıkları iklim dostu odaklı aldıkları inisiyatiflerin hizmet veya ürün satışından elde edilen gelirde artış sağladığını belirtiyor.

Son iki yılda olduğu gibi, her on CEO’dan dördü (%42) şirketlerinin mevcut gidişatını sürdürmesi halinde on yıldan daha uzun süre ayakta kalamayacağını düşünüyor. Her sektörden CEO’ların yüzde 63’ü son beş yılda şirketlerinin değer yaratma, sunma ve yakalama şekillerinde değişiklik yapmak için en az bir önemli adım attıklarını söylüyor.

KÖKLÜ DEĞİŞİM İÇİN İSTEKLİLER

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Araştırmamızın bu yılki küresel sonuçları, iş liderlerinin ekonominin büyümesine yönelik iyimserliklerini koruduğunu gösteriyor. Ancak liderler önceki yıllarda olduğu gibi, değer yaratma modellerinde köklü değişiklikler yapmaları gerektiğinin farkındalar ve daha da önemlisi, bu yönde adımlar atmak için istekliler. CEO’ların işgücü, sürdürülebilirlik, tedarik zincirleri de dahil olmak üzere birçok alanda stratejik kararlar almalarının gerekeceği bir dönemdeyiz.”