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Cenk Alper WBCSD İcra Kurulu’na atandı

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#Sabancı Holding#Cenk Alper#WBCSD İcra Kurulu
Cenk Alper WBCSD İcra Kurulu’na atandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 12:33

Sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) yıllık Genel Kurulu gerçekleşti.

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Genel Kurul kapsamında, WBCSD’nin yeni dönem İcra Kurulu da belirlendi. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, 01 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, WBCSD İcra Kurulu üyeliğine atandı. Cenk Alper’in, yeni dönem İcra Kurulu’ndaki tek Türk yönetici olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cenk Alper, “Sürdürülebilirlik hedeflerinde başarıya ulaşabilmemizin yolu iş ve güç birliğinden geçiyor. Birbirimizin tecrübelerinden yararlanmak, iyi uygulamalarımızı ve yol haritalarımızı paylaşmak, hep birlikte daha iyiyi aramak için bu küresel organizasyonlardaki etki gücümüzü artırmamız çok önemli. Üstlendiğim bu görev, ‘Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” diyerek ortaya koyduğumuz Topluluk Vaadimiz’in de çok önemli bir destekçisi olacak” ifadelerini kullandı.

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1995 yılında kurulan ve bugün itibarıyla 240 civarında küresel şirketi temsil eden WBCSD, sürdürülebilir kalkınmaya destek verirken şirketlerin bu alandaki dönüşümlerini iş birlikleriyle güçlendirmeye odaklanıyor.

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#Sabancı Holding#Cenk Alper#WBCSD İcra Kurulu

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