Çalışanların hayatlarına dokunuyor

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HAYATINA dokunduğu herkesi iyi ve güvende hissettirecek çalışmalara imza atmayı hedefleyen QNB Sigorta, müşterilerinin yanı sıra çalışanlarının da yol arkadaşı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Hayatlara dokunma hedeflerinin çalışanlarla güçlü bağlar kurmada önemli bir rol oynadığını belirten QNB Sigorta İnsan ve Kültür’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nadire Yücetürk “İnsan odaklılık, amaç birliği, yenilikçilik, güven, iş birliği ve geleceğe değer kültürümüzün temel yapıtaşlarını oluşturuyor.

Uygulamalarımızı hayata geçirirken odağımıza aldığımız iyi yaşamı, sadece bedensel sağlık ve refah olarak değil; çalışanların sosyal, finansal, duygusal ve entelektüel ihtiyaçlarını da odağa alan 360 derece bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bizim için her çalışanımız benzersiz. Bu nedenle çalışanlarımızın hayatlarına dokunan ve fark yaratan uygulamalarla onlara kendilerini özel hissettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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BİREYSEL GELİŞİME KATKI SUNUYOR

QNB Sigorta çalışanlarının sadece kariyer yolculuklarında değil, hayatlarının her anında yanlarında olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, “Geleceğe Değer” diyerek sürdürülebilirliği dünya, çevre, insan ve toplum ekseninde ele alıyor ve bu çerçevede çalışan refahı ve esenliğine de odaklanıyor.

Tüm QNB Sigorta çalışanlarının teknik ve bireysel gelişimleri, Artı Akademi programı altında desteklenirken, yetenek programlarıyla potansiyel liderler güçlendiriliyor. Genç Koçluk, Lider Koçluğu gibi koçluk ve mentorlük uygulamalarının yanı sıra marka, çalışanlarına Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi gibi öncü kurumların iş birlikleri ile hazırlanan

Mini MBA ve Q Next adı altında lider geliştirme programlarına katılım imkânı sunuyor.

ÖZEL GÜNLERDE İZİN HAKKI

Pandemi sürecinde hayata geçirdikleri “QNB Sigortada Biz” uygulamaları ile En Değerli İnsan Kaynakları uygulamaları kategorisinde Bronz Stevie Ödülü almaya hak kazanan QNB Sigorta, yaz döneminde ‘Bize her yer ofis’ diyerek çalışanlarının lokasyondan bağımsız çalışmasına olanak sağlıyor ve doğum günü iznine ek olarak yeni ebeveynler için cinsiyetten bağımsız izin hakkı sunuyor. Çalışanlarının iş-yaşam dengesini korumalarını önemseyen QNB Sigorta’da çalışanlar ayrıca, çocuklarının ilk okul gününde ya da karne günündeki heyecanlarını özel gün izinleri sayesinde onlarla paylaşabiliyor.

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GENÇ YETENEKLERE DESTEK

Sadece mevcut çalışanlarını değil, yeni mezun yetenekli gençleri de destekleyen QNB Sigorta, MT2 (Meet Today Make Tomorrow) çatısı altında genç yetenekli mezunlar için özel olarak tasarlanmış bir Gelişim ve Liderlik Programı imkânı sunuyor. İşveren markası olarak her geçen gün kaslarını daha da güçlendiren QNB Sigorta, gençlerle bir araya gelerek onları dinlemeye, beklentilerini anlamaya da özen gösteriyor ve stajyer alımlarında gençlere kariyer fırsatları sunarak uzun soluklu iş ilişkileri oluşturmayı ve özellikle satış kadrolarında büyümeyi hedefliyor.

ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLDÜ

QNB Sigorta, daha iyi bir gelecek için çalışanlarıyla birlikte toplumun iyiliğini gözeterek projeler hayata geçiriyor. İyilik Bulaştır Challenge ile sadece 2023 yılında 16 sosyal sorumluluk projesine imza atan marka 2000’den fazla çocuğun hayatına dokunurken; sürdürülebilirlik farkındalık eğitimleri sayesinde çalışanlarıyla birlikte atıklarını ayrıştırarak Sıfır Atık Belgesi’nin de sahibi oldu. Şirket, geçtiğimiz yıl çalışan deneyimi politikaları ile “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması”nda hayat sigortacılığı ve emeklilik sektörü kategorisinin en yüksek puanı ile “Mükemmel Çalışan Deneyimi Sertifikası”nı almaya hak kazandı.